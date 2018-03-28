Российская компания VIST Robotics провела испытания беспилотного карьерного самосвала. Первые тесты машины прошли на специальном полигоне в Марокко.

Российская компания VIST Robotics провела испытания беспилотного карьерного самосвала. Первые тесты машины прошли на специальном полигоне в Марокко.В ходе презентации, запись которой была опубликована на YouTube-канале производителя, грузовик с полностью автоматизированным управлением самостоятельно проехал по заданному маршруту, а также совершил разгрузку. Вес беспилотника составляет 130 тонн. На данный момент машина уже умеет двигаться по установленным программой траекториям. Также производитель принимает участие в создании автономных машин вместе с Cognitive Technologies и ПАО "КамАЗ". Прототип, построенный на основе КамАЗ-5350, отличается от стандартной модели дополнительным оборудованием, благодаря которому грузовик может передвигаться без водителя. Речь идет о радарах, видеокамерах, системах связи и прочей бортовой электронике.