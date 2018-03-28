Вспыхнувшая во время Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане эпидемия норовируса могла произойти из-за имеющейся в переносных туалетах воды. Спустя месяц после окончания Олимпиады в результате исследований в баках с этой водой был обнаружен генотип вируса, который оказался идентичным генотипу у заболевших людей.

Вспыхнувшая во время Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане эпидемия норовируса могла произойти из-за имеющейся в переносных туалетах воды. Спустя месяц после окончания Олимпиады в результате исследований в баках с этой водой был обнаружен генотип вируса, который оказался идентичным генотипу у заболевших людей.Стало известно, что резервуары примерно 570 туалетов накануне Игр не были соответствующим образом очищены и продезинфицированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Inside The Games. Для устранения вируса власти Южной Кореи уже распорядились провести тщательную очистку баков. По еще одной имеющейся версии, дополнительным источником вируса могла стать питьевая вода в ресторанах. Эти подозрения возникали еще по ходу Олимпийских игр.Напомним, что незадолго до старта Олимпиады несколько человек из персонала пожаловались на плохое самочувствие. Позже норовирусом были заражены и несколько спортсменов, а общее число зараженных составило 323 человека. Россиян среди них не было.