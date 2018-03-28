В Сеуле 25 марта скончался 33-летний
лидер южнокорейской группы 100% Со Мин Ву. Официальная причина смерти выясняется.
В Сеуле 25 марта скончался 33-летний
лидер южнокорейской группы "100%" Со Мин Ву. Официальная причина смерти выясняется.
Бездыханное тело исполнителя нашли в его доме. Врачи считают, что у Со Мин
Ву, вероятнее всего, остановилось сердце.
"Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся и
скорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдут
в тихой обстановке в кругу родных и близких", – приводит заявление
звукозаписывающей компании Смерть кумира также стала ударом для огромного количества
поклонников по всему миру.
Фанаты выражают соболезнования родным и близким певца в социальных сетях и
гадают, что стало причиной смерти Со Мин Ву. Некоторые считают, что свою роль
сыграл образ жизни артиста – в Корее продюсеры жестко контролируют своих
подопечных, заставляют сидеть на диетах и даже отказываться от общения с
противоположным полом. Из-за этого артисты испытывают сильнейший стресс, что и
могло привести к трагедии.
Кей-поп-коллектив "100%" был образован в
2012 году. Дискография команды включает четыре альбома. Последний вышел в
феврале этого года и назывался "Song For You". Для раскрутки новых песен
музыканты отправились в тур. Известно, что на 21 и 30 апреля выступления были
запланированы в Японии.
Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что скончался вокалист
южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхен. Он умер в возрасте 27
лет.
Как писали Dni.Ru,
в июле прошлого года нашли мертвым солиста знаменитой американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.
Тело 41-летнего музыканта обнаружили в его доме в округе Лос-Анджелес в штате
Калифорния. Певец на протяжении нескольких лет сражался с наркотической
и алкогольной зависимостью.