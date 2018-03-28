В Сеуле 25 марта скончался 33-летний лидер южнокорейской группы 100% Со Мин Ву. Официальная причина смерти выясняется.

В Сеуле 25 марта скончался 33-летнийлидер южнокорейской группы "100%" Со Мин Ву. Официальная причина смерти выясняется.Бездыханное тело исполнителя нашли в его доме. Врачи считают, что у Со МинВу, вероятнее всего, остановилось сердце."Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся искорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдутв тихой обстановке в кругу родных и близких", – приводит заявлениезвукозаписывающей компании Смерть кумира также стала ударом для огромного количествапоклонников по всему миру.Фанаты выражают соболезнования родным и близким певца в социальных сетях игадают, что стало причиной смерти Со Мин Ву. Некоторые считают, что свою рольсыграл образ жизни артиста – в Корее продюсеры жестко контролируют своихподопечных, заставляют сидеть на диетах и даже отказываться от общения спротивоположным полом. Из-за этого артисты испытывают сильнейший стресс, что имогло привести к трагедии.Кей-поп-коллектив "100%" был образован в2012 году. Дискография команды включает четыре альбома. Последний вышел вфеврале этого года и назывался "Song For You". Для раскрутки новых песенмузыканты отправились в тур. Известно, что на 21 и 30 апреля выступления былизапланированы в Японии.Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что скончался вокалистюжнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхен. Он умер в возрасте 27лет.Как писали Dni.Ru,в июле прошлого года нашли мертвым солиста знаменитой американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.Тело 41-летнего музыканта обнаружили в его доме в округе Лос-Анджелес в штатеКалифорния. Певец на протяжении нескольких лет сражался с наркотическойи алкогольной зависимостью.