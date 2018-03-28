Работники авиакомпании EasyJet забыли парализованную британскую журналистку Софи Морган на борту пустого самолета. Телеведущая была вынуждена ждать сотрудников 40 минут после того, как ее лайнер приземлился в аэропорту.

Работники авиакомпании EasyJet забыли парализованную британскую журналистку Софи Морган на борту пустого самолета. Телеведущая была вынуждена ждать сотрудников 40 минут после того, как ее лайнер приземлился в аэропорту.Стюардессы рассказали, что кто-то из персонала увез инвалидную коляску Морган. За это время девушка успела опубликовать в социальных сетях селфи на фоне пустого самолета, сообщает газета Daily Mail."Оставили на борту на 40 минут… Никаких извинений. Только грубые сотрудники", – написала Морган под фотографией. Представители аэропорта и авиакомпании принесли извинения перед журналисткой за "неприемлемое поведение персонала" и предложили ей обсудить сложившуюся ситуацию в личных сообщениях. В ответ на это Морган заявила, что подобные случаи происходят слишком часто."Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже", – добавила ведущая. Сообщется, что подобные казусы с инвалидами происходят регулярно. Днем ранее сотрудники той же авиакомпании отказались помогать бывшей участнице Паралимпиады подняться на борт самолета. Причиной такой реакции стало то, что экс-спортсменка "выглядит абсолютно нормальной". 43-летней Софии Уорнер, которая страдает церебральным параличом, пришлось при всех пассажирах демонстрировать проблемы с подвижностью ног и руки.Представители авиакомпании уже связались с девушкой, извинились и пообещали разобраться в ситуации. Напомним, что до Паралимпиады в Лондоне София оставила свою работу ради подготовки к играм. Девушке удалось пробиться в финал на дистанциях 100 и 200 метров по легкой атлетике. Сейчас бывшая спортсменка работает обозревателем Паралимпийских видов спорта на телевидении Британии.Упомянутые скандалы с участием компании easyJet являются далеко не единственными. Ранее командир воздушного судна, который выполнял рейс Париж – Мадрид, снял видео, в котором второй пилот танцует вместе с совенком из популярного мобильного приложения, и выложил его в сеть. Самолет в этот момент на высоте девять тысяч метров находился в режиме автопилота. Тот факт, что оба пилота в момент съемки видео не управляли воздушным транспортным средством, возмутил пользователей. Оба летчика были немедленно отстранены от полетов.