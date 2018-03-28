После сновидения о мертвецах или загробной атрибутике человека, увидевшего их, мучают переживания и ожидание неприятностей. Но так ли ужасны последствия подобных образов на самом деле?

После сновидения о или загробной атрибутике , увидевшего их, мучают переживания и ожидание неприятностей. Но так ли ужасны последствия подобных образов на самом деле?По соннику Миллера, видеть восне скелет – к или утрате. Если приснилась целая гора или, это символизирует и потрясения. Также это предвестник"черной полосы" в жизни. Сонник подсказывает, что нужно набратьсятерпения и дождаться окончания всех неурядиц.Если во сне вы смотритесь в , а в нем отражается скелет, то в реальной жизни вас мучает необоснованное опасение за свою жизнь издоровье. Видеть себя настолько худым, что сквозь кожу просматриваются кости – вас ждут значительные перемены, причем не в лучшую сторону. Не тратьте своисилы и умения понапрасну, ведь они вам еще пригодятся, советует сонник.Откапывать во сне большое количество костей – к резкому ухудшениюфинансового благополучия. Обнаружить в собственном скелет человека – в реальнойжизни у вас есть секрет, который вы пытаетесь скрыть от окружающих. Если же останки найдены в чужом шкафу, вы узнаете нелицеприятную правду о своемзнакомом. Приснилось, что вы увидели скелет в – есть риск столкнуться саферистами или мошенниками наяву. Кости в – негативный знак. Будьте готовык плохим известиям, сулит Лунный сонник.Увиденные мощи человека в могиле предрекают вам научиться житьдальше, справившись со своими главными проблемами и переживаниями. Что касается скелетов , например, , или –это символ отличного благосостояния и финансового процветания. Деловым людямподобное сновидение сулит выгодные контракты и сделки. Если во сне вы подавились косточкой, на пути к исполнениюпланов встанут серьезные трудности. Будьте к этому готовы как морально, так иматериально.Оживший скелет человека может предвещать неожиданный испуг,сообщает сонник. Увидеть в сновидении передвигающиеся останки животного – квозрождению давно угасших желаний и надежд. В жизни вы встретитесь с кем-то,кто поможет претворить в жизнь ваши старые нереализованные замыслы.Приснившаяся мумия, которая шевелит конечностями и пытается встать изсулит вам риск случайно проболтаться о своих давних неприятных моментах жизни.Делать это не рекомендуется, так как конкуренты непременно воспользуются этим, чтобы нанести вам вред.