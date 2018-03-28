После сновидения о мертвецах или загробной атрибутике человека, увидевшего их, мучают переживания и ожидание неприятностей. Но так ли ужасны последствия подобных образов на самом деле?
После сновидения о или загробной атрибутике , увидевшего их, мучают переживания и ожидание неприятностей. Но так ли ужасны последствия подобных образов на самом деле?
По соннику Миллера, видеть во
сне скелет – к или утрате. Если приснилась целая гора или
, это символизирует и потрясения. Также это предвестник
"черной полосы" в жизни. Сонник подсказывает, что нужно набраться
терпения и дождаться окончания всех неурядиц.
Если во сне вы смотритесь в , а в нем отражается скелет, то в реальной жизни вас мучает необоснованное опасение за свою жизнь и
здоровье. Видеть себя настолько худым, что сквозь кожу просматриваются кости – вас ждут значительные перемены, причем не в лучшую сторону. Не тратьте свои
силы и умения понапрасну, ведь они вам еще пригодятся, советует сонник.
Откапывать во сне большое количество костей – к резкому ухудшению
финансового благополучия. Обнаружить в собственном скелет человека – в реальной
жизни у вас есть секрет, который вы пытаетесь скрыть от окружающих. Если же останки найдены в чужом шкафу, вы узнаете нелицеприятную правду о своем
знакомом. Приснилось, что вы увидели скелет в – есть риск столкнуться с
аферистами или мошенниками наяву. Кости в – негативный знак. Будьте готовы
к плохим известиям, сулит Лунный сонник.
Увиденные мощи человека в могиле предрекают вам научиться жить
дальше, справившись со своими главными проблемами и переживаниями. Что касается скелетов , например, , или –
это символ отличного благосостояния и финансового процветания. Деловым людям
подобное сновидение сулит выгодные контракты и сделки. Если во сне вы подавились косточкой, на пути к исполнению
планов встанут серьезные трудности. Будьте к этому готовы как морально, так и
материально.
Оживший скелет человека может предвещать неожиданный испуг,
сообщает сонник. Увидеть в сновидении передвигающиеся останки животного – к
возрождению давно угасших желаний и надежд. В жизни вы встретитесь с кем-то,
кто поможет претворить в жизнь ваши старые нереализованные замыслы.
Приснившаяся мумия, которая шевелит конечностями и пытается встать из
сулит вам риск случайно проболтаться о своих давних неприятных моментах жизни.
Делать это не рекомендуется, так как конкуренты непременно воспользуются этим, чтобы нанести вам вред.