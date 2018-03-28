Трагедия в Кемерово в очередной раз выявила злостные нарушения правил противопожарной безопасности, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. Аналогичная ситуация была и в пермском клубе Хромая лошадь, и на других серьезных пожарах в местах массового скопления людей. Складывается впечатление, что всем нам нужно постепенно привыкать жить по правилу Сам себе не поможешь – никто не поможет.

Трагедия в Кемерово в очередной раз выявила злостные нарушенияправил противопожарной безопасности, приведшие к многочисленным человеческимжертвам. Аналогичная ситуация была и в пермском клубе "Хромая лошадь", ина других серьезных пожарах в местах массового скопления людей. Складываетсявпечатление, что всем нам нужно постепенно привыкать жить по правилу "Самсебе не поможешь – никто не поможет"."Все правила техники безопасности написаны кровью", – любят повторятьспециалисты по этой самой безопасности. Между тем день ото дня правил становитсявсе больше, они ужесточаются, а число погибших во время пожаров почему-то неуменьшается. Каждый год в России в огне гибнут около десяти тысяч человек, примерно 5% из них – дети.Очевидно, какая-то часть граждан задыхается в дыму илисгорает из-за того, что пренебрегает банальными правилами, известными с детства. К примеру, курят пьяными в постели илиразогревают газовые баллоны с помощью паяльной лампы. Да чего говорить – в Сетиможно найти видео, как любопытные россияне пытаются подсветить себе зажигалкой,выясняя наполненность бензобака автомобиля. Это, конечно, единичные случаи, лауреатыпремии Дарвина не в счет.Но при этом надо признать: большинство из нас не знают,как вести себя во время пожара в замкнутом помещении – куда бежать, как спасатьдетей, как защитить органы дыхания и что можно делать, а чего – ни в коем случаенельзя. Знания, полученные в школе на уроках ОБЖ, зачастую не помогают в силутого, что они уже вылетели из головы или из-за формального подхода преподавателейк этому предмету просто не попали туда.В этом смысле советская школа с ее уроками начальной военнойподготовки (НВП) была примером того, как надо учить подростков настоящей жизни.И дело не только в том, что преподносили на этих занятиях по большей части военныезнания. Сам принцип общения мальчишек сумудренными опытом преподавателями, зачастую бывшими участниками Великой Отечественнойвойны, давал некую защищенность в будущем.По статистике, во время пожаров большинство гибнут из-за отравления продуктами горения или задыхаясь отдыма. Часто бывает, что человек иогня-то не видит как такового, а между тем дыма от воспламенения одной пластиковойпанели площадью метр на метр хватит, чтобы убить несколько человек в небольшомпомещении.Защитить легкие на 100% можно только с помощью противогаза,но не носить же с собой везде этот агрегат. Намного проще иметь при себенебольшую бутылку с водой и носовой платок. При появлении дыма намочите тканьводой и прижмите к лицу. Желательно, чтобы глаза тоже были частично прикрытывлажным платком, потому что едкий дым имеет обыкновение разъедать и слизистые оболочкиглаз.Есть и рекомендация на крайний случай. Известныистории спасения, когда человек дышал через тряпку, смоченную собственной мочой. Еслипод рукой нет носового платка, просто оторвите кусок ткани от одежды. Внешнийвид не главное, если приходится выбирать между жизнью и смертью.Те, кто хотя бы раз в жизни летал на самолетах, знают, чтопри разгерметизации салона кислородную маску необходимо надеть сначала на себя,а потом на ребенка. Об этом пассажиров стюардессы предупреждают передвзлетом. Так же стоит поступить и в случае, если вокруг вас разгорается пожар, –смочите платок водой и отдайте его ребенку. Хорошо, если он уже будетзнать, как правильно закрыть лицо влажной тканью. Объяснение этого правила оченьпростое – помоги себе сам и только тогда станешь способен помочь другому.Если с рекомендациями по защите органов дыхания всеболее-менее ясно, то совет "не поддаваться панике при пожаре" легко дать, но нетак просто выполнить. При большом скоплении народа в экстремальных ситуацияхвключается "синдром толпы". Здесь есть вероятность быть растоптанным бегущими отстраха людьми. Поэтому при возникновении такой ситуации постарайтесь найти место,защищенное стенами или предметами мебели и обстановки хотя бы с двух сторон. Сядьтена карточки и переждите, пока толпа схлынет.Кстати, чем ниже, тем меньше дыма. Если пути к спасениюотрезаны завалами, нужно лечь на пол и ждать помощи. Постарайтесь много некричать, чтобы не нарушить дыхание, хотя естественная реакция человека на такуюситуацию – крики о помощи. В современном мире к ним прибавился звонок в Службуспасения. Если ваш телефон видит сеть, звоните 112 и постарайтесь спокойноизложить все детали происходящего – точное место, где вы находитесь, степеньзадымления, окружающую температуру и число людей рядом с вами.Сейчас при строительстве торговых центров используетсястекло марки "Триплекс". Оно способно выдерживать удары, высокие статическиенагрузки и, кроме того, не бьется на опасные острые осколки. Если других путейотступления кроме как через окно или часть фасадного остекления нет, помните,что разбить такое стекло не так-то просто. Потребуется массивный прочный предмет,в крайнем случае можно использовать ножки металлического стола или стула. Вполне подойдет для этой цели и огнетушитель.Если вы сильны физически, помогите тем, кто рядом с вами.Поддержите словом, успокойте и защитите слабых. Помните, что среднее время подъездапожарных расчетов и спасателей по регламенту о безопасности в городах не должнопревышать десяти минут. Даже в условиях сильного задымления при соблюдении простых правилпо защите дыхательных путей вы останетесь живы.И еще совет в свете последних событий в Кемерово. При походев торговый центр постарайтесь запомнить, где находятся все входы и выходы, обращайтевнимание на указатели пожарных выходов. Запоминайте маршрут и продумывайте пути отступления,не поленитесь и поинтересуйтесь у охранников и персонала – открыты лиэвакуационные выходы. В конце концов, проверьте сами и, если увидите амбарные замкина дверях, ведущих к возможному спасению, бейте тревогу. Возможно, так вы спасетесебя и остальных посетителей торгового центра.