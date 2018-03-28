В микро-блоге девушка поделилась личной трагедией. За два
года Екатерина потеряла троих членов семьи. Страшный пожар в Кемерове еще раз
напомнил звезде, как невыносимо больно терять любимых.
В микро-блоге девушка поделилась личной трагедией. За два
года Екатерина потеряла троих членов семьи. Страшный пожар в Кемерове еще раз
напомнил звезде, как невыносимо больно терять любимых.
Барышня написала в Instagram, что за последние два года из
жизни ушли папа, родной брат и тетя. Варнава тяжело переживает утрату. "Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить,
и эта рана никогда не зарастет", – поделилась актриса.
Гибель кемеровчан воскресила в памяти Екатерины тяжелые
воспоминания. Барышня призналась, что даже опыт личной трагедии не может сравниться
с тем горем, которое обрушилось на россиян. "Я не могу представить себе ту
боль, которую испытывают семьи погибших деток... не смотря на все это я даже
боюсь подумать о том, чтобы было со мной", – пишет телезвезда в соцсетях.
Добавим, что на трагедию отреагировали многие российские знаменитости, некоторые
даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную
с пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. Анита
Цой и ее близкие перечислили один миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов
рублей пострадавшим в Кемерове. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему
Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом
остался жив.
Напомним, что торговый
центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным,
погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в
кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов
оказались запертыми.