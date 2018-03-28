В микроблоге девушка поделилась личной трагедией. За два года Екатерина потеряла троих членов семьи. Страшный пожар в Кемерове еще раз напомнил звезде, как невыносимо больно терять любимых.

В микроблоге девушка поделилась личной трагедией. За двагода Екатерина потеряла троих членов семьи. Страшный пожар в Кемерове еще разнапомнил звезде, как невыносимо больно терять любимых.Барышня написала в Instagram, что за последние два года изжизни ушли папа, родной брат и тетя. Варнава тяжело переживает утрату. "Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить,и эта рана никогда не зарастет", – поделилась актриса.Гибель кемеровчан воскресила в памяти Екатерины тяжелыевоспоминания. Барышня призналась, что даже опыт личной трагедии не может сравнитьсяс тем горем, которое обрушилось на россиян. "Я не могу представить себе туболь, которую испытывают семьи погибших деток... не смотря на все это я дажебоюсь подумать о том, чтобы было со мной", – пишет телезвезда в соцсетях.Добавим, что на несчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторыедаже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собраннуюс пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. АнитаЦой и ее близкие перечислили один миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионоврублей пострадавшим в Кемерове. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнемуСереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудомостался жив.Напомним, что торговыйцентр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным,погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были вкинотеатре. Они попали в западню – двери одного из заловоказались запертыми.