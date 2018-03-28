Москва вместе со всей страной скорбит по жертвам трагедии в Кемерове. В день общенационального траура в городе отменены развлекательные мероприятия. У входа в Александровский сад, где организован мемориал памяти, горы цветов, игрушки, свечи.

Москва вместе со всей страной скорбит по жертвам трагедии в Кемерове. В день общенационального траура в городе отменены развлекательные мероприятия. У входа в Александровский сад, где организован мемориал памяти, горы цветов, игрушки, свечи.Москвичи несут к Александровскому саду цветы и свечи в память о погибших в Кемерове. С самого утра перед началом рабочего дня люди идут сплошным потоком. Кто-то целыми семьями. Люди подолгу молча стоят перед фотографиями детей и не могут сдержать слез. Звучит траурная музыка. Работают психологи, на случай, если кому-нибудь понадобится помощь. И самые главные, самые искренние слова, которые раздаются на Манежной площади — Кемерово, мы с тобой.- С такой потерей, конечно, невозможно смириться- Давайте просто будем все вместе сейчас, никого не будем слушать, просто будем все вместе. Поддержим друг друга.- Сердце кровью обливается…- Это горе такое, что даже в голове не укладывает.Повсюду детские фотографии и горы мягких игрушек. Многие из тех, кто приходят, сами родители, и от того каждый воспринимает события в Кемерове как личную трагедию. Слова соболезнования и записки, в которых взрослые просят прощения у детей, что не смогли их уберечь.Трагедия, которая потрясла всех. Общая боль, общие дети и общая беда. Но даже в минуты отчаяния очень нужно найти в себе силы жить дальше. Пришедшие на Манежную площадь говорят, что в такие моменты, конечно, важно знать, что ты не один.Люди приходят почтить память погибших и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице. У входа в здание огромное количество цветов, горят свечи. Многие из пришедших не могут сдержать слез.В день общенационального траура по всей Москве приспущены государственные флаги. Вдоль крупных магистралей вместо рекламы появились изображения со словами скорби и поддержки.