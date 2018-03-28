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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-kompaniya-jaguar-predstavila-ochen-bystryj-krossover-f-pace.html" target="_blank">Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace</a> - Братские бренды Jaguar и Land Rover породнились еще и на уровне заряженных модификаций: у кроссовера F-Pace появилась очень мощная версия SVR, как у Range Rover Sport. За этой аббревиатурой скрываются большой 5-литровый V8 и способность разгоняться до первой сотни с динамикой спорткара.