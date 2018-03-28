Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца электрика компании Системный интегратор Александра Никитина, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в Зимней вишне.

Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне".Как передает "Интерфакс", электрик отправится в следственный изолятор до 25 мая.Никитин высказал недовольство приговором и сообщил прессе, что намерен его оспорить. По его словам, он "удобно попался под руку следствию, на самом деле вся система работала исправно".Никитин также заявил, что, несмотря на свое образование повара-кондитера, его квалификация достаточна "для работы на таком объекте, как крупный торгово-развлекательный центр".Ранее судья Дмитрий Бунтовский отправил в СИЗО на два месяца технического директора торгового центра Георгия Соболева, генерального директора "Зимней вишни" Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина и руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко.Им всем инкриминируются уголовные статьи "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По всей России 28 марта объявлен траур.Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в торговом центре уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник "Зимней вишни".