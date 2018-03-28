Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поведение кемеровский властей после пожара в торговом центре Зимняя вишня. Глава Кемеровской области Аман Тулеев назвал пришедших на вчерашний митинг в центре столицы региона бузотерами, а его заместитель заявил, что люди просто пиарятся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковпрокомментировал поведение кемеровский властей после пожара в торговом центре"Зимняя вишня". Глава Кемеровской области Аман Тулеев назвалпришедших на вчерашний митинг в центре столицы региона "бузотерами",а его заместитель заявил, что люди просто "пиарятся".Представитель главы государства обратил внимание на словаВладимира Путина, которые он сказал на вчерашней встрече с инициативной группойграждан в Кемерово. "Когда Путин приехал на встречу с ними в морг, гдесверяли списки, Путин сказал, что какие-то решения, оценки даватьскоропалительно под камеры вряд ли уместно", – напомнил Песков.По его словам, главное сейчас – тщательно разобраться вслучившемся, установить причины. "И потом обдуманно давать оценки", -добавил пресс-секретарь Владимира Путина.Президент побывал в Кемерово во вторник, 27 марта. Он почтилпамять жертв пожара в торговом центре, посетил больницу, находятся пострадавшиеи провел совещание с руководством Кемеровской области. Глава региона АманТулеев попросил прощения у главы государства за произошедшее. "Прошупрощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", -обратился он к Путину.А в это время пришедшие на стихийный митинг в центре городапришли сотни кемеровчан. Они потребовали объективного расследования трагедии иотставки Тулеева. Однако выйти к людям глава региона не пожелал. Вместо этого онназвал митингующих "бузотерами".Плохому примеру руководителя области последовал егозаместитель Сергей Цивилев. В разговоре с мужчиной, потерявшим в пожаре всюсвою семью, чиновник заявил, что тот просто хочет попиариться на трагедии. Темне менее, стоит отметить, что в отличие от своего шефа у Цивилева хватилосмелости не только выйти к людям на площади, но и встать перед ними на колени ипопросить прощения за произошедшее.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, чтоотставки губернатору Кемеровской области не избежать. Между тем свои посты ужепотеряли его заместитель Алексей Зеленин, а также начальник департаментавнутренней политики Нина Лопатина.Напомним, что серьезный пожар в кемеровском торговом центре"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Предположительно, источниквозгорания находился на четвертом этаже в детской игровой зоне. По словамзаместителя руководителя МЧС России Владлена Аксенова, найдены тела всех жертвпожара. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Дмитрий Песков отметил,что окончательные данные о количестве пропавших без вести в торговом центребудут представлены после окончания следственных действий.