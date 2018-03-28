Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал поведение кемеровский властей после пожара в торговом центре
Зимняя вишня. Глава Кемеровской области Аман Тулеев назвал
пришедших на вчерашний митинг в центре столицы региона бузотерами,
а его заместитель заявил, что люди просто пиарятся.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал поведение кемеровский властей после пожара в торговом центре
"Зимняя вишня". Глава Кемеровской области Аман Тулеев назвал
пришедших на вчерашний митинг в центре столицы региона "бузотерами",
а его заместитель заявил, что люди просто "пиарятся".
Представитель главы государства обратил внимание на слова
Владимира Путина, которые он сказал на вчерашней встрече с инициативной группой
граждан в Кемерово. "Когда Путин приехал на встречу с ними в морг, где
сверяли списки, Путин сказал, что какие-то решения, оценки давать
скоропалительно под камеры вряд ли уместно", – напомнил Песков.
По его словам, главное сейчас – тщательно разобраться в
случившемся, установить причины. "И потом обдуманно давать оценки", -
добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Президент побывал в Кемерово во вторник, 27 марта. Он почтил
память жертв пожара в торговом центре, посетил больницу, находятся пострадавшие
и провел совещание с руководством Кемеровской области. Глава региона Аман
Тулеев попросил прощения у главы государства за произошедшее. "Прошу
прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", -
обратился он к Путину.
А в это время пришедшие на стихийный митинг в центре города
пришли сотни кемеровчан. Они потребовали объективного расследования трагедии и
отставки Тулеева. Однако выйти к людям глава региона не пожелал. Вместо этого он
назвал митингующих "бузотерами".
Плохому примеру руководителя области последовал его
заместитель Сергей Цивилев. В разговоре с мужчиной, потерявшим в пожаре всю
свою семью, чиновник заявил, что тот просто хочет попиариться на трагедии. Тем
не менее, стоит отметить, что в отличие от своего шефа у Цивилева хватило
смелости не только выйти к людям на площади, но и встать перед ними на колени и
попросить прощения за произошедшее.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что
отставки губернатору Кемеровской области не избежать. Между тем свои посты уже
потеряли его заместитель Алексей Зеленин, а также начальник департамента
внутренней политики Нина Лопатина.
Напомним, что серьезный пожар в кемеровском торговом центре
"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Предположительно, источник
возгорания находился на четвертом этаже в детской игровой зоне. По словам
заместителя руководителя МЧС России Владлена Аксенова, найдены тела всех жертв
пожара. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Дмитрий Песков отметил,
что окончательные данные о количестве пропавших без вести в торговом центре
будут представлены после окончания следственных действий.