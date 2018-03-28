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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-krossover-lincoln-aviator-poobeshhal-byt-moshhnee-superkarov.html" target="_blank">Кроссовер Lincoln Aviator пообещал быть мощнее суперкаров</a> - Принадлежащая Форду марка Lincoln продолжает постепенно обновлять и оживлять свой модельный ряд. К большому флагманскому кроссоверу Navigator и седану Continental скоро присоединится еще один кроссовер, Aviator. Его прототип представили в Нью-Йорке, сопроводив весьма амбициозными обещаниями.