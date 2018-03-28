Вот уже 150 лет как 2500-летний саркофаг древнеегипетской жрицы хранится в австралийском музее. Всё это время учёные были уверены в одном: саркофаг пустой. Но это оказалось не так.

Вот уже 150 лет как 2500-летний саркофаг древнеегипетской жрицы хранится в музее Николсона при Сиднейском университете, Австралия. Всё это время учёные были уверены в одном: саркофаг пустой. Но это оказалось не так.В прошлом году кураторы музея открыли крышку саркофага и немало удивились, обнаружив внутри него фрагменты останков настоящей мумии. Яркий пример того, что работу в музее вряд ли можно назвать скучной.Исследователи рассказывают, что, снимая крышку саркофага, совершенно не ожидали увидеть там ничего особенного. Примерно в 1860 году Чарльз Николсон, бывший ректор Сиднейского университета, приобрёл древнеегипетский артефакт наряду с тремя другими деревянными саркофагами (эти как раз хранили внутри себя мумии). Но по какой-то причине содержимое именно этого саркофага осталось незамеченным.В справочнике 1948 года говорилось, что саркофаг пуст, а музейные записи предполагали, что в нём хранились лишь "куски мусора". На деле же оказалось, что они представляют собой останки человеческих костей.По мнению учёных, останки мумии были повреждены расхитителями гробниц, искавшими драгоценности и ценные артефакты."Это было просто невероятно удивительным фактом. Я никогда не раскапывал египетские гробницы, но наше открытие можно с этим сравнить", — говорит археолог Джейми Фрейзер (Jamie Fraser), ведущий исследователь и куратор австралийского музея в интервью BBC.Используя КТ- и лазерный сканеры, учёные смогли проанализировать содержимое саркофага. Эксперты пытались идентифицировать мумию, чьи останки были "сильно разорваны на части", а сам артефакт был разграблен. По их словам, лишь 10 процентов останков тела покоились в саркофаге.Проще говоря, мумия сохранилась в достаточно плохом состоянии. В связи с этим совершенно неудивительно, почему содержимое артефакта было названо "мусором". Но, несмотря на это, исследователям удалось определить несколько костей, бинты, следы смолы и тысячи крошечных бусин из погребального платка.На момент смерти человеку было около 30 лет, но неизвестно, был ли он первоначальном "обитателем" саркофага. Благодаря иероглифам на египетском артефакте учёные считают, что его можно датировать 600 годом до нашей эры. Они также указывают, что саркофаг был построен для женщины по имени Мер-Нейт-ит-ес (Mer-Neith-it-es). Возможно, она была жрицей.Фрейзер надеется, что радиоуглеродный анализ покажет, умер ли человек, чьи останки были найдены, в 600 году до нашей эры (или около того) или же нет.В будущем учёные хотели бы выяснить, какие заболевания были у человека, чьи останки были обнаружены в саркофаге, причину смерти, а также больше узнать о рационе питания и образе жизни.Совсем недавно авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другом удивительном открытии: атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями. К слову, на египетских мумиях также были найдены древнейшие татуировки с изображением рогатых животных. Также анализ ДНК древних мумий раскрыл секреты генетического происхождения египтян.