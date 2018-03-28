Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила тольяттинскую Ладу и ханты-мансийскую Югру из состава участников лиги. Такое решение было принято на совете директоров КХЛ. Известно, что вердикт руководителей лиги был вынесен в связи с продемонстрированными показателями прошлого игрового сезона.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила тольяттинскую "Ладу" и ханты-мансийскую "Югру" из состава участников лиги. Такое решение было принято на совете директоров КХЛ. Известно, что вердикт руководителей лиги был вынесен в связи с продемонстрированными показателями прошлого игрового сезона. Об этом сообщает Чемпионат.Com.Ранее сообщалось, что "Югра" в любом случае расстанется с КХЛ из-за несоответствия многим требованиям лиги. Исключение "Лады" из чемпионата до последнего момента оставалось под вопросом. В лиге принимали во внимание прежние заслуги клуба, однако предоставленные ими гарантии не убедили боссов КХЛ.Напомним, что по итогам сезона 2017/18 клубы заняли последние две строчки в Восточной конференции.