Сегодня ночью российские и сирийские полицейские изъяли у боевиков группировки Фейлак Ар-Рахман 15 поясов смертников. А за предыдущие сутки военные обнаружили 8 аналогичных взрывных устройств и еще почти триста ручных гранат.

Сегодня ночью российские и сирийские полицейские изъяли у боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" 15 поясов смертников. А за предыдущие сутки военные обнаружили 8 аналогичных взрывных устройств и еще почти триста ручных гранат, сообщат пресс-служба Министерства обороны РФ.Боевики покидают населенный пункт Арбил, что в пригороде Дамаска Восточной Гуте, с 24 марта. Их перемещают в провинцию Идлиб. 27 марта российские и сирийские полицейские сопровождали 102 автобуса, которые перевезли почти шесть с половиной тысяч боевиков "Фейлак Ар-Рахман" и членов их семей.Всего за последние четыре дня населенный пункт Арбил покинули около 19 тысяч боевиков.