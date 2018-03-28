Произошедшая в Кемерово трагедия – удар в спину президенту
России Владимиру Путину. С таким заявлением в эфире одного из политических ток-шоу на
телевидении выступила член Совета Федерации Елена Мизулина.
Произошедшая в Кемерово трагедия – удар в спину президенту
России Владимиру Путину. С таким заявлением в эфире одного из политических ток-шоу на
телевидении выступила член Совета Федерации Елена Мизулина.
"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки
нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это
страшное потрясение!" – сказала сенатор в эфире "Вечера с Владимиром
Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Далее Мизулина напомнила, что глава государства защищает страну на внешнеполитической арене и проводит множество реформ. "И вдруг —
так бездарно! За его спиной!" – сокрушается сенатор. По ее словам,
президент очень нуждается в поддержке россиян.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По одной из версий, огонь вспыхнул
на верхнем этаже в детской игровой зоне с аттракционами. В непосредственной близости располагались кинозалы. Их двери оказались закрыты, люди не могли выбраться наружу. Кроме того, не
сработала аварийная сигнализация, в наличии не было даже огнетушителей.
поисковые работы спасатели вели двое суток. По словам
заместителя руководителя МЧС России Владлена Аксенова, тела всех жертв пожара уже обнаружены.
Общее их количество составило 64 человека, более 40 из них – дети.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. В
ведомстве рассматривают возможность поджога.
Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово 27 марта.
Он почтил память погибших, провел совещание с руководством региона и
министерства по чрезвычайным ситуациями, посетил больницу, в которой находятся
пострадавшие, а также встретился с членами инициативной группы граждан.
На совещании с главой государства губернатор Кемеровской
области попросил у Путина прощения за случившееся. Между тем на главной
городской площади начался стихийный митинг. Люди потребовали отставки главы
региона. Однако Тулеев не посчитал нужным к ним выйти, назвав собравшихся
"бузотерами".
28 марта объявлен в России днем траура по погибшим. По всей
стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.