Произошедшая в Кемерово трагедия – удар в спину президенту России Владимиру Путину. С таким заявлением в эфире одного из политических ток-шоу на телевидении выступила член Совета Федерации Елена Мизулина.

Произошедшая в Кемерово трагедия – удар в спину президентуРоссии Владимиру Путину. С таким заявлением в эфире одного из политических ток-шоу нателевидении выступила член Совета Федерации Елена Мизулина."Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержкинашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, этострашное потрясение!" – сказала сенатор в эфире "Вечера с ВладимиромСоловьевым" на телеканале "Россия 1".Далее Мизулина напомнила, что глава государства защищает страну на внешнеполитической арене и проводит множество реформ. "И вдруг —так бездарно! За его спиной!" – сокрушается сенатор. По ее словам,президент очень нуждается в поддержке россиян.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" вКемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По одной из версий, огонь вспыхнулна верхнем этаже в детской игровой зоне с аттракционами. В непосредственной близости располагались кинозалы. Их двери оказались закрыты, люди не могли выбраться наружу. Кроме того, несработала аварийная сигнализация, в наличии не было даже огнетушителей.поисковые работы спасатели вели двое суток. По словамзаместителя руководителя МЧС России Владлена Аксенова, тела всех жертв пожара уже обнаружены.Общее их количество составило 64 человека, более 40 из них – дети.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. Введомстве рассматривают возможность поджога.Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово 27 марта.Он почтил память погибших, провел совещание с руководством региона иминистерства по чрезвычайным ситуациями, посетил больницу, в которой находятсяпострадавшие, а также встретился с членами инициативной группы граждан.На совещании с главой государства губернатор Кемеровскойобласти попросил у Путина прощения за случившееся. Между тем на главнойгородской площади начался стихийный митинг. Люди потребовали отставки главырегиона. Однако Тулеев не посчитал нужным к ним выйти, назвав собравшихся"бузотерами".28 марта объявлен в России днем траура по погибшим. По всейстране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.