Российский могулист Александр Смышляев завоевал золотые медали в чемпионате и Кубке России по фристайлу. Соревнования проходили в Кемеровской области. В борьбе за титул чемпиона страны участник Олимпийских игр в Пхенчхане опередил Сергея Волкова и Егора Ануфриева.

Российский могулист Александр Смышляев завоевал золотые медали в чемпионате и Кубке России по фристайлу. Соревнования проходили в Кемеровской области. В борьбе за титул чемпиона страны участник Олимпийских игр в Пхенчхане опередил Сергея Волкова и Егора Ануфриева, которые показали второй и третий результат соответственно.В финальных соревнованиях за Кубок страны Смышляев также праздновал победу, заработав 76,04 балла. Следом за ним расположились Сергей Волков с результатом 75,87 и Никита Капитонов (74,56).