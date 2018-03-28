Организации запускают программу в России

MondelezInternational в России совместно с автономной некоммерческой организацией информационно-просветительский центр «Доверие» (АНО ИПЦ «Доверие») запускаютобновленную социальнуюпрограмму «Будь здоров!», направленную борьбу с лишним весом и ожирением среди детей. Данная программа нацеленана формирование знаний о принципах здорового образа жизни, рациональном питании, а также на увеличение физической активности. Проектстартует в мае 2018 года иза три года охватит 100,000 человек из 230 учебных заведений в трех регионах России.Основными площадками реализации программы «Будь здоров!» выступят средние общеобразовательные школы Новгородской, Владимирской и Новосибирской областей.В рамках проекта для учеников начальной школы средних классов будут проводиться уроки по рациональному питанию, экологии, здоровому образу жизни, мастер-классы по кулинарии и выращиванию растений. Еще одной важной составляющей программы станет развитие физической активности - школьников ждут соревнования, спортивные квесты, игры.Эффективная работа с детьми невозможна без вовлечения родителей и учителей, поэтому программа предусматривает участие родителей в мастер-классах совместно с детьми. Также для родителей будут организованы встречи с диетологами, а для учителей - семинары со специалистами в области питания, психологии и педагогике.Кроме этого уже совсем скоро будет объявлен конкурс на лучшую методическую разработку в рамках программы «Будь здоров», в котором смогут принять участие учителя из Новгородской, Владимирской и Новосибирской областей.Сегодня ожирение стало не только проблемой взрослого населения, но и детей– в 2016 году 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточным весом или ожирением , и с каждым годом эта цифра только увеличивается. В России, по данным за 2017 год, около 12% детей и подростков имеют избыточный вес, а 5% уже страдают от болезненной полноты .Излишний вес и ожирение являются основными факторами риска развития целого ряда болезней, включая диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания . Помимо повышенного риска в будущем, страдающие ожирением дети также испытывают одышку, подвержены повышенному риску переломов, склонны к гипертонии и могут испытывать психологические проблемы .Основной причиной избыточного веса и ожирения детей является глобальный сдвиг питания в сторону повышенного потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров и сахаров и низким содержанием витаминов, минералов и других питательных микроэлементов, а также тенденция к снижению уровня физической активности. Именно поэтому организаторы программы «Будь здоров!» ставят перед собой цельюразвитие навыков правильного питания у школьников, их родителей и создание четкой установки на формирование культуры здорового образа жизни. Программа также направлена в целом и на улучшение понимания о факторах, которые влияют на здоровье, а также на развитие экологической ответственности у детей и их родителей.«Сбалансированное питание и физическая активность –важнейшие условия, которые могут кардинально повлиять на причину избыточного веса и ожирения у детей. Вообще, формирование представления о здоровом образе жизни должно происходить именно с детства, поэтомумы и организуем подобный проект.В рамках программы «Будь здоров!» школьники и их родители смогут узнать об основах правильного питания, а также принять участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня физической активности»- комментирует Юрий Головатчик, директор по корпоративным отношениям компании Мон’дэлис Русь.Компания MondelezInternationalзапустила программу «Будь здоров» в России в 2007 году и в течение 10 лет проект реализовывался совместно с британским благотворительным фондом CAF Россия. За эти годы программа принесла пользу более чем 50 тыс. школьников в десятках школ в Новгородской, Новосибирской и Владимирской областях. В 2015 году для оценки эффективности программы впервые в России была использована методика социального возврата инвестиций, которая позволяет измерить ценность, создаваемую социальными программами, в денежных единицах. По итогам оценки, на 1 рубль, вложенный в программу «Будь здоров!», создаются социальные ценности стоимостью от 4 до 5 рублей.Инвестиции компании MondelezInternational в программу «Будь здоров!» за все время существования программы составили более 83 млн рублей.В 2017 году программы «Будь здоров» была отмечена международной консалтинговой компанией EY среди лучших практик в области устойчивого развития международных производителей продуктов питания, напитков и товаров повседневного спроса, ведущих бизнес в России.