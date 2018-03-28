Представители финансовой компании Post Office Travel Money составили рейтинг самых дешевых европейских городов для туризма. Москва оказалась в первой десятке. По мнению зарубежных экспертов, провести два дня с комфортом в российской столице можно за 200 фунтов (16 тысяч рублей).

Представители финансовой компании Post Office Travel Money составили рейтинг самых дешевых европейских городов для туризма. Москва оказалась в первой десятке. По мнению зарубежных экспертов, провести два дня с комфортом в российской столице можно за 200 фунтов (16 тысяч рублей), сообщает Travel Weekly.В стоимость двухдневного пребывания в том или ином городе представители британской компании включили номер в гостинице с тремя звездами, обед на двоих, расходы на общественный транспорт, пиво и кофе.Цены на эти заказы по сравнению с 2017 годом снизились на 10 процентов из-за доступных цен на жилье и неустойчивой позиции рубля.Первое место в рейтинге самых дешевых городов Европы занял Краков. Два дня в живописном польском населенном пункте обойдутся туристам в 13,2 тысячи рублей.Остальные места в списке городов, оказавшихся дешевле Москвы, в списке Post Office Travel Money распределились следующим образом:Вильнюс (13,3 тысячи рублей),Рига (13,8 тысячи рублей),Варшава (14,7 тысячи рублей),Будапешт (14,9 тысячи рублей).Также в список доступных европейских населенных пунктов британские эксперты включили Таллинн и Афины. Самыми дорогими городами для посещения стали Осло и Рейкьявик (по 41,5 тысячи рублей), а также Стокгольм и Копенгаген.