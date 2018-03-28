На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки . Для этого пользователям ..

На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки .Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений.«Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд. рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей», - отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».