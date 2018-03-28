На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки1. Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты. Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.

28.03.2018На Едином портале госуслуг () теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки1.Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел Автоштрафы, указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки2 через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.Сервис Мультиоплата реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений.Мультиоплата как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд. рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей, - отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО Ростелеком.В ближайшее время через сервис Мультиоплата можно будет оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении Госуслуги.Государственным заказчиком сервиса является Минкомсвязь России. Разработку и внедрение новой функциональности осуществила компания РТЛабс по заказу Ростелекома, единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.* * *ПАО Ростелеком – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *АО РТ Лабс (www.rtlabs.ru, https://t.me/rtlabs_news) – дочерняя компания ПАО Ростелеком, основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО РТ Лабс получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО Ростелеком.В РТ Лабс работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения РТ Лабс в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.В структуру РТ Лабс входит предприятие РТ Регионы, субъект малого и среднего бизнеса, а также РТК Софт Лабс, резидент ОЭЗ Иннополис и флагманский Центр компетенций Группы компаний.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности РТ Лабс - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО Ростелеком.