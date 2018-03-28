В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 7 кусков спресованного вещества, которое исследованием признано наркотическим средством – гашишем, массой более 670 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Вешняки на Рассветной аллее задержали 23-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении более 670 граммов наркотических средств.В ходе личного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 7 кусков спрессованного вещества неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 670 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73