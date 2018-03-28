Злоумышленники продали 80-летнему мужчине якобы ценные монеты стоимостью 300 тысяч рублей. Впоследствие выяснилось, что монеты являются сувенирными...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово задержали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился 80-летний мужчина. По словам потерпевшего, к нему в квартиру пришли неизвестные и предложили купить ценные монеты по выгодной цене. Пенсионер согласился и передал продавцам 300 тысяч рублей. Родственники, внимательно рассмотрев приобретение, заподозрили неладное, и пожилой человек обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний и ранее неоднократно судимый 42-летний приезжие. Установлено, что в действительности монеты сувенирные и не представляют никакой ценности. Похищенными денежными средствами задержанные распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18