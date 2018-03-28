Правительство внесло в Госдуму законопроект, которые предусматривает усиление административной ответственности за противоправные действия на борту самолёта.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которые предусматривает усиление административной ответственности за противоправные действия на борту самолёта. Согласно документу, ответственность предусматривается за мелкое хулиганство, а также за невыполнение распоряжений командира самолёта и попытки управления воздушным судном без разрешения. Правонарушителям может грозить до 50 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста. Ещё в прошлом году в России одобрили пакет законов, которые позволяют авиакомпаниям отказать пассажиру в перевозке, если он внесён в чёрный список авиадебоширов.