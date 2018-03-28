Решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не
ехать на стихийный митинг, устроенный жителями города, было правильным. Так
считает вице-губернатор Кузбасса. Владимир Чернов назвал собрание возмущенных
жителей попыткой дискредитировать власть.
Решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не
ехать на стихийный митинг, устроенный жителями города, было правильным. Так
считает вице-губернатор Кузбасса. Владимир Чернов назвал собрание возмущенных
жителей "попыткой дискредитировать власть".
Аман Тулеев проводит встречи с семьями пострадавших и
погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Его решение не посещать
состоявшийся накануне стихийный митинг горожан было обоснованным, считает
заместитель губернатора Кемеровской области. Тем более, отметил Чернов, что на
собрании жителей были попытки провокаций.
"Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя
абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают
руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники – поднимали руки чуть
ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить", – заявил Чернов
журналистам.
Вице-губернатор считает, что встречи с родными пострадавших
важнее. "У него сейчас запланирован ряд встреч непосредственно с семьями
пострадавших. Он будет в первую очередь разговаривать с ними… И если где-то
возникает критика, что губернатор не появился на данном митинге – думаю, это
решение было правильным", – заявил Чернов.
Митинг у здания администрации Кемерова 27 марта продолжался
около 11 часов, напоминает Life.ru. Родственники погибших требовали провести тщательное
расследование обстоятельств трагедии и отправить в отставку власти региона.
Губернатор области к жителям так и не вышел.
С кемеровчанами пообщался прибывший в регион президент
России. Владимир Путин заверил, что все виновные в страшном пожаре будут
выявлены и наказаны – невзирая на их статус. По последним данным, погибли 64 человека, из них около 40 – дети. 28 марта в России -
общенациональный траур в память о жертвах трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".