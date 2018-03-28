Решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не ехать на стихийный митинг, устроенный жителями города, было правильным. Так считает вице-губернатор Кузбасса. Владимир Чернов назвал собрание возмущенных жителей попыткой дискредитировать власть.

Решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева неехать на стихийный митинг, устроенный жителями города, было правильным. Таксчитает вице-губернатор Кузбасса. Владимир Чернов назвал собрание возмущенныхжителей "попыткой дискредитировать власть".Аман Тулеев проводит встречи с семьями пострадавших ипогибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Его решение не посещатьсостоявшийся накануне стихийный митинг горожан было обоснованным, считаетзаместитель губернатора Кемеровской области. Тем более, отметил Чернов, что насобрании жителей были попытки провокаций."Рядом со мной было несколько парней, которые вели себяабсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимаютруки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники – поднимали руки чутьли не 500 человек, это о чем-то должно говорить", – заявил Черновжурналистам.Вице-губернатор считает, что встречи с родными пострадавшихважнее. "У него сейчас запланирован ряд встреч непосредственно с семьямипострадавших. Он будет в первую очередь разговаривать с ними… И если где-товозникает критика, что губернатор не появился на данном митинге – думаю, эторешение было правильным", – заявил Чернов.Митинг у здания администрации Кемерова 27 марта продолжалсяоколо 11 часов, напоминает Life.ru. Родственники погибших требовали провести тщательноерасследование обстоятельств трагедии и отправить в отставку власти региона.Губернатор области к жителям так и не вышел.С кемеровчанами пообщался прибывший в регион президентРоссии. Владимир Путин заверил, что все виновные в страшном пожаре будутвыявлены и наказаны – невзирая на их статус. По последним данным, погибли 64 человека, из них около 40 – дети. 28 марта в России -общенациональный траур в память о жертвах трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".