Жители Владимирской области нуждаются в тишине, а дороги - в камерах видеонаблюдения. Одна из главных тем на сегодняшнем ЗакСобрании – закупка новых мобильных комплексов фото- и видеофиксации водительских нарушений. На встрече с народными избранниками главный полицейский области рассказал о преимуществах этих комплексов. Татьяна Данилова продолжит тему.
28.03.2018
Жители Владимирской области нуждаются в тишине, а дороги - в камерах видеонаблюдения. Одна из главных тем на сегодняшнем ЗакСобрании – закупка новых мобильных комплексов фото- и видеофиксации водительских нарушений. На встрече с народными избранниками главный полицейский области рассказал о преимуществах этих комплексов. Татьяна Данилова продолжит тему.