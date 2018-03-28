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<a href="http://33live.ru/novosti/28-03-2018-nochnoj-pokoj-i-bezopasnost-na-dorogax-pod-deputatskim-prismotrom.html" target="_blank">Ночной покой и безопасность на дорогах под депутатским присмотром</a> - Жители Владимирской области нуждаются в тишине, а дороги - в камерах видеонаблюдения. Одна из главных тем на сегодняшнем ЗакСобрании – закупка новых мобильных комплексов фото- и видеофиксации водительских нарушений. На встрече с народными избранниками главный полицейский области рассказал о преимуществах этих комплексов. Татьяна Данилова продолжит тему.