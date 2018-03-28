Если вы собираетесь покупать квартиру в Москве, то сейчас – самое время. Казалось бы, новогодние праздники со скидками от девелоперов уже давно отгремели, а новых поводов для дисконта, вроде бы, нет. Однако сейчас один из самых подходящих моментов, чтобы заняться приобретением жилья.
Если вы собираетесь покупать квартиру в Москве, то сейчас – самое время. Казалось бы, новогодние праздники со скидками от девелоперов уже давно отгремели, а новых поводов для дисконта, вроде бы, нет. Однако сейчас один из самых подходящих моментов, чтобы заняться приобретением жилья.
Согласно статистике, за предыдущий месяц цены на жилье в российской
столице почти не изменились. Это говорит о том, что действие новогодних и рождественских скидок от застройщиков продолжается.
Если говорить языком сухих цифр, то в среднем по Москве один
квадратный метр стал дешевле на 0,1% (по итогам февраля, данные за март будут
немного позже). Речь идет о недвижимости в исторических границах города, без
учета элит-класса. В абсолютном выражении столичный "квадрат" обходился
покупателю чуть дороже 207 тысяч рублей. Но это без учета действующих скидок. А сними реальная цена
одного квадратного метра жилья составляла уже 194 тысячи рублей.
Если же смотреть по классам квартир, то, к примеру, жилье эконом-класса обходилось покупателю почти в 115
тысяч рублей (его цена практически не
изменилась). В то же время, комфорт-класс прибавил 0,5% – 175,5
тысячи, а жилье уровня "бизнес" подешевело на 1,7% и стало стоить чуть более 261
тысячи рублей за квадратный метр.
В последний зимний месяц заметно оживился рынок
долевого строительства. В феврале в Москве было заключено около 5,2 тысячи сделок
по договорам долевого участия. По отношению к январю этот
сегмент прибавил 9%, а по сравнению с годом ранее прирост
составил 60%. Это говорит о том, что люди не боятся теперь быть
дольщиками, видя, как меняется этот сегмент рынка недвижимости, и как многие
проблемы остаются в прошлом.
Стоит отметить, что за
месяц общий объем предложения в старых границах Москвы вырос почти на 2%
(этому, в том числе, способствовал выход на рынок сразу пяти новых проектов
плюс появление дополнительных площадей в 12-и строящихся ЖК). Всего столичные
девелоперы предлагают на продажу около 3 миллионов 350 тысяч квадратных метров
жилья.
Отмечу, что активно развивается
Новая Москва: строятся и реконструируются дороги, метро идет вглубь присоединенных территорий, ширится
социальная инфраструктура. Все это вкупе с предлагаемыми ценами привлекает покупателей. Девелоперы на этом фоне предлагают дополнительные площади в популярных локациях. В
феврале стало известно о шести проектах, которые
реализуются в том числе в районе метро "Саларьево", рядом с Южным Бутово, в Ватутинках и поблизости от Коммунарки.
Всего за месяц девелоперы
вывели на рынок около 3400 квартир (более половины пришлось на Троицкий и Ново-московский округа). Распределение по классам жилья выглядит
следующим образом: комфорт – более 50%, бизнес – 30%, эконом – 10%, элит-класс -
около 2%. Всего застройщики предлагают сейчас на продажу в Новой Москве около 673 тысячи "квадратов" (при средней стоимости "квадрата" около 104 тысяч рублей.
Самыми привлекательными для приобретения остаются квартиры в
высокой степени готовности. Однако показатель реальных покупок такого жилья составил по итогам февраля примерно 4%. Одновременно происходит
рост числа заключенных сделок на уровне котлована. Активность в
этом сегменте за месяц выросла почти на 20%.
По итогам первого месяца года покупатели, пользуясь скидками от девелоперов, были активны на рынке жилья. А затишье, которое обычно приходится на недели после праздников, в этот раз сместилось на последние дни 2017 года и первую неделю 2018-го. Таким образом, ожидания девелоперов оправдались
сполна, а акции и скидки поддержали интерес к покупке квартир в новостройках.