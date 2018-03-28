Если вы собираетесь покупать квартиру в Москве, то сейчас – самое время. Казалось бы, новогодние праздники со скидками от девелоперов уже давно отгремели, а новых поводов для дисконта, вроде бы, нет. Однако сейчас один из самых подходящих моментов, чтобы заняться приобретением жилья.

Если вы собираетесь покупать квартиру в Москве, то сейчас – самое время. Казалось бы, новогодние праздники со скидками от девелоперов уже давно отгремели, а новых поводов для дисконта, вроде бы, нет. Однако сейчас один из самых подходящих моментов, чтобы заняться приобретением жилья.Согласно статистике, за предыдущий месяц цены на жилье в российскойстолице почти не изменились. Это говорит о том, что действие новогодних и рождественских скидок от застройщиков продолжается.Если говорить языком сухих цифр, то в среднем по Москве одинквадратный метр стал дешевле на 0,1% (по итогам февраля, данные за март будутнемного позже). Речь идет о недвижимости в исторических границах города, безучета элит-класса. В абсолютном выражении столичный "квадрат" обходилсяпокупателю чуть дороже 207 тысяч рублей. Но это без учета действующих скидок. А сними реальная ценаодного квадратного метра жилья составляла уже 194 тысячи рублей.Если же смотреть по классам квартир, то, к примеру, жилье эконом-класса обходилось покупателю почти в 115тысяч рублей (его цена практически неизменилась). В то же время, комфорт-класс прибавил 0,5% – 175,5тысячи, а жилье уровня "бизнес" подешевело на 1,7% и стало стоить чуть более 261тысячи рублей за квадратный метр.В последний зимний месяц заметно оживился рынокдолевого строительства. В феврале в Москве было заключено около 5,2 тысячи сделокпо договорам долевого участия. По отношению к январю этотсегмент прибавил 9%, а по сравнению с годом ранее приростсоставил 60%. Это говорит о том, что люди не боятся теперь бытьдольщиками, видя, как меняется этот сегмент рынка недвижимости, и как многиепроблемы остаются в прошлом.Стоит отметить, что замесяц общий объем предложения в старых границах Москвы вырос почти на 2%(этому, в том числе, способствовал выход на рынок сразу пяти новых проектовплюс появление дополнительных площадей в 12-и строящихся ЖК). Всего столичныедевелоперы предлагают на продажу около 3 миллионов 350 тысяч квадратных метровжилья.Отмечу, что активно развиваетсяНовая Москва: строятся и реконструируются дороги, метро идет вглубь присоединенных территорий, ширитсясоциальная инфраструктура. Все это вкупе с предлагаемыми ценами привлекает покупателей. Девелоперы на этом фоне предлагают дополнительные площади в популярных локациях. Вфеврале стало известно о шести проектах, которыереализуются в том числе в районе метро "Саларьево", рядом с Южным Бутово, в Ватутинках и поблизости от Коммунарки.Всего за месяц девелоперывывели на рынок около 3400 квартир (более половины пришлось на Троицкий и Ново-московский округа). Распределение по классам жилья выглядитследующим образом: комфорт – более 50%, бизнес – 30%, эконом – 10%, элит-класс -около 2%. Всего застройщики предлагают сейчас на продажу в Новой Москве около 673 тысячи "квадратов" (при средней стоимости "квадрата" около 104 тысяч рублей.Самыми привлекательными для приобретения остаются квартиры ввысокой степени готовности. Однако показатель реальных покупок такого жилья составил по итогам февраля примерно 4%. Одновременно происходитрост числа заключенных сделок на уровне котлована. Активность вэтом сегменте за месяц выросла почти на 20%.По итогам первого месяца года покупатели, пользуясь скидками от девелоперов, были активны на рынке жилья. А затишье, которое обычно приходится на недели после праздников, в этот раз сместилось на последние дни 2017 года и первую неделю 2018-го. Таким образом, ожидания девелоперов оправдалисьсполна, а акции и скидки поддержали интерес к покупке квартир в новостройках.