Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказал
себе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи – написал завещание.
Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказал
себе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи – написал завещание.
Олег Андреевич как будто предвидел свою смерть, готовился к
ней. Он выбрал памятник и согласовал надпись на нем – "Есть только миг". Приготовил два нательных крестика. Обычное распятие для похорон – боялся, что дорогой,
украдут в морге. И золотой – чтобы оставить на память правнуку. Актер определился
с наследником – все имущество Анофриев передал внучке, сообщает .
Незадолго до смерти актер начал вырезать из дерева фигуру
Христа. Олег Андреевич очень дорожил этой работой, необычайно тщательно
прорабатывая колючки в терновом венце и лицо Иисуса – пишет . Добавим, что Олег
Анофриев был верующим человеком и часто посещал церковь.
Несколько лет назад артист рассказал журналистам, что у
него на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан. Также ему приходилось пить
много препаратов для разжижения крови.
Олег Андреевич ушел из жизни сегодня, 28 марта. Проститься с актером можно будет в пятницу, 30
марта, в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента.
Похороны пройдут в этот же день. Точное время родные Олега Андреевича сообщат
позже.
Ануфриев
знаком зрителям по фильмам: "Девушка с гитарой", "Сказка о потерянном времени",
"Друзья и годы", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов".
Его голос звучит в "Бременских музыкантах": озвучил Трубадура, Короля, Петуха,
Кота, Пса, Атаманшу, разбойников и охранников. Дублировал мультфильмы "Сказку о
попе и о работнике его Балде", "Шел трамвай десятый номер", "Как Львенок и
Черепаха пели песню". Исполнил песню "Спят усталые игрушки".