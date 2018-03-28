Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказал себе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи – написал завещание.

Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказалсебе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи – написал завещание.Олег Андреевич как будто предвидел свою смерть, готовился кней. Он выбрал памятник и согласовал надпись на нем – "Есть только миг". Приготовил два нательных крестика. Обычное распятие для похорон – боялся, что дорогой,украдут в морге. И золотой – чтобы оставить на память правнуку. Актер определилсяс наследником – все имущество Анофриев передал внучке, сообщает .Незадолго до смерти актер начал вырезать из дерева фигуруХриста. Олег Андреевич очень дорожил этой работой, необычайно тщательнопрорабатывая колючки в терновом венце и лицо Иисуса – пишет . Добавим, что ОлегАнофриев был верующим человеком и часто посещал церковь.Несколько лет назад артист рассказал журналистам, что унего на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан. Также ему приходилось питьмного препаратов для разжижения крови.Олег Андреевич ушел из жизни сегодня, 28 марта. Проститься с актером можно будет в пятницу, 30марта, в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента.Похороны пройдут в этот же день. Точное время родные Олега Андреевича сообщатпозже.Ануфриевзнаком зрителям по фильмам: "Девушка с гитарой", "Сказка о потерянном времени","Друзья и годы", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов".Его голос звучит в "Бременских музыкантах": озвучил Трубадура, Короля, Петуха,Кота, Пса, Атаманшу, разбойников и охранников. Дублировал мультфильмы "Сказку опопе и о работнике его Балде", "Шел трамвай десятый номер", "Как Львенок иЧерепаха пели песню". Исполнил песню "Спят усталые игрушки".