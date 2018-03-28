Контролеры кинотеатра в Зимней вишне, заперев двери,
пошли отдыхать в сауну. Опуликована переписка закрытого внутреннего чата
сотрудников ТЦ в Кемерово.
Контролеры кинотеатра в "Зимней вишне", заперев двери,
пошли отдыхать в сауну. Опуликована переписка закрытого внутреннего чата
сотрудников ТЦ в Кемерово.
Дверь в один из залов кинотеатра в кемеровском торговом
центре во время пожара действительно была заперта. Это подтвердила во время
допроса одна из свидетельниц ЧП – билетный контролер. Женщина считает, что за
нарушение несет ответственность руководство ТЦ.
Однако позже появилась переписка из внутреннего закрытого
чата сотрудников "Зимней вишни". Скриншоты опубликованы в сети.
"Люди помогите найти контролеров кинотеатра!!!", пишет один из
работников. На что последовал ответ: "Они были в сауне".
Там же, судя по сообщениям в чате, находилась и работница
детской площадки Соня. "Была в сауне. Потом ушла", – приводит
содержание переписки телеграм-канал LifeShot. Отмечается, что сотрудники сами были растеряны и паниковали.
Главными свидетелями трагедии, которая разыгралась 25 марта
в кемеровском торговом центре, стали билетерши Наталья Наймушина и Олеся
Богатенко. "Я сразу кинулась в
самый большой зал на 257 мест. Стала кричать: "Пожар, эвакуация, выходим
все". Люди стали выскакивать... Я увидела, что за нами столб гари, дыма черного.
Обернувшись, я увидела, что охранник с черным лицом бежал", – цитирует
Наймушину Life.ru.
Спасатели МЧС, в свою очередь, сообщили, что двери двух кинозалов
были открыты. В третьем – с запертой дверью – они обнаружили большую часть
погибших.
По последним данным, в списках погибших числятся 64 человека, большинство из них – дети. На месте работает группа из 100 следователей. Президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово заверил жителей, что все виновные понесут наказание – невзирая на статус. 28 марта в России – день траура в память жертв пожара в "Зимней вишне".