Контролеры кинотеатра в Зимней вишне, заперев двери, пошли отдыхать в сауну. Опуликована переписка закрытого внутреннего чата сотрудников ТЦ в Кемерово.

Контролеры кинотеатра в "Зимней вишне", заперев двери,пошли отдыхать в сауну. Опуликована переписка закрытого внутреннего чатасотрудников ТЦ в Кемерово.Дверь в один из залов кинотеатра в кемеровском торговомцентре во время пожара действительно была заперта. Это подтвердила во времядопроса одна из свидетельниц ЧП – билетный контролер. Женщина считает, что занарушение несет ответственность руководство ТЦ.Однако позже появилась переписка из внутреннего закрытогочата сотрудников "Зимней вишни". Скриншоты опубликованы в сети."Люди помогите найти контролеров кинотеатра!!!", пишет один изработников. На что последовал ответ: "Они были в сауне".Там же, судя по сообщениям в чате, находилась и работницадетской площадки Соня. "Была в сауне. Потом ушла", – приводитсодержание переписки телеграм-канал LifeShot. Отмечается, что сотрудники сами были растеряны и паниковали.Главными свидетелями трагедии, которая разыгралась 25 мартав кемеровском торговом центре, стали билетерши Наталья Наймушина и ОлесяБогатенко. "Я сразу кинулась всамый большой зал на 257 мест. Стала кричать: "Пожар, эвакуация, выходимвсе". Люди стали выскакивать... Я увидела, что за нами столб гари, дыма черного.Обернувшись, я увидела, что охранник с черным лицом бежал", – цитируетНаймушину Life.ru.Спасатели МЧС, в свою очередь, сообщили, что двери двух кинозаловбыли открыты. В третьем – с запертой дверью – они обнаружили большую частьпогибших.По последним данным, в списках погибших числятся 64 человека, большинство из них – дети. На месте работает группа из 100 следователей. Президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово заверил жителей, что все виновные понесут наказание – невзирая на статус. 28 марта в России – день траура в память жертв пожара в "Зимней вишне".