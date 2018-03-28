Злоумышленник предложил за денежное вознаграждение в сумме 75 млн рублей добиться прекращения налоговых проверок в отношении заявителя, не имя на самом деле таких возможностей...

Сотрудниками УВД по ЗАО задержан 41-летний мужчина, пытавшийся путем обмана похитить 75 млн рублей.В полицию от генерального директора одной из организаций поступило заявление о том, что к нему обратился руководитель строительной компании, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 75 млн рублей добиться прекращения налоговых проверок в отношении заявителя.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу на Мичуринском проспекте был задержан 41-летний москвич, которому заявитель в салоне автомобиля передал муляж денежных банкнот, имитирующих 37,5 млн рублей. Установлено, что сведения о наличии у задержанного возможностей повлиять на ход налоговой проверки были заведомо ложными, полученными денежными средствами он собирался распорядиться по собственному усмотрению.Следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление и приготовление к преступлению», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39