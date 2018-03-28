Принятый документ предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными услугами.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Об этом сообщает РИА "Новости".Принятый документ предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными услугами. В дальнейшем договоры будут заключаться РСО непосредственно с собственниками помещений домов. Но только в том случае, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если организация в одностороннем порядке откажется от договора с управляющей компанией.Сейчас же все по-другому — управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО. И ситуацию надо изменить. Так что решение Совета Федерации благоприятно скажется на отечественном рынке ЖКХ.