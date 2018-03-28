Ксения Собчак раскритиковала своих коллег по Дождю. В эфире телеканала журналисты обсуждали траурный митинг на Пушкинской площади и позволили себе кощунственные комментарии.

Ксения Собчак раскритиковала своих коллег по"Дождю". В эфире телеканала журналисты обсуждали траурный митинг наПушкинской площади и позволили себе кощунственные комментарии.Телеведущая возмутилась действиями коллег с канала "Дождь",попытавшихся политизировать траурный митинг в память о погибших в Кемерово. Насвоей странице в Twitter онапроцитировала журналиста Аркадия Кайданова, который прокомментировал прямойэфир "Дождя", посвященный митингу на Пушкинской площади."Гость программы – Сергей Кальварский, говорящийразумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая – Вот сейчасна Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! Тот, кто оседлает этот протест,Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!""Ребята, вы хотите "оседлать" еще не погребенныхдетей?!" – возмутился Кайданов.Собчак его поддержала: "Сережа, извини. Ты не виноват", – написалаона.Надо отметить, что лидеры несистемной оппозиции попиарились накемеровской трагедии. Блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальныйпризвал накануне, 27 марта прийти всех на митинг памяти на Пушкинскую площадь,притом, что московские власти решили провести акцию на Манежной. В итоге оппозиционерпоставил москвичей в неловкое положение – им пришлось выбирать, куда нестицветы и где выразить свою скорбь по погибшим в Кемерово.Мало того, Навальный раструбил о том, что объявляет свойсобственный траур по жертвам кемеровского пожара. А та же Ксения Собчак местослов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии решила похвастатьсягражданской позицией. После гибели десятков людей она первым делом заговорила оразнице в доходах чиновников и народа."Просто деталь прекрасная: уначальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в двамиллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все,что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", –написала Собчак.Крупный пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняявишня" произошел 25 марта. По последним данным МЧС и следователей, в огне погибли 64человека. Сегодня, 28 марта в России объявлен национальный траур в связи страгедией в Кемерово.