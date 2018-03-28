Ксения Собчак раскритиковала своих коллег по
Дождю. В эфире телеканала журналисты обсуждали траурный митинг на
Пушкинской площади и позволили себе кощунственные комментарии.
Ксения Собчак раскритиковала своих коллег по
"Дождю". В эфире телеканала журналисты обсуждали траурный митинг на
Пушкинской площади и позволили себе кощунственные комментарии.
Телеведущая возмутилась действиями коллег с канала "Дождь",
попытавшихся политизировать траурный митинг в память о погибших в Кемерово. На
своей странице в Twitter она
процитировала журналиста Аркадия Кайданова, который прокомментировал прямой
эфир "Дождя", посвященный митингу на Пушкинской площади.
"Гость программы – Сергей Кальварский, говорящий
разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая – Вот сейчас
на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! Тот, кто оседлает этот протест,
Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!"
"Ребята, вы хотите "оседлать" еще не погребенных
детей?!" – возмутился Кайданов.
Собчак его поддержала: "Сережа, извини. Ты не виноват", – написала
она.
Надо отметить, что лидеры несистемной оппозиции попиарились на
кемеровской трагедии. Блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный
призвал накануне, 27 марта прийти всех на митинг памяти на Пушкинскую площадь,
притом, что московские власти решили провести акцию на Манежной. В итоге оппозиционер
поставил москвичей в неловкое положение – им пришлось выбирать, куда нести
цветы и где выразить свою скорбь по погибшим в Кемерово.
Мало того, Навальный раструбил о том, что объявляет свой
собственный траур по жертвам кемеровского пожара. А та же Ксения Собчак место
слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв трагедии решила похвастаться
гражданской позицией. После гибели десятков людей она первым делом заговорила о
разнице в доходах чиновников и народа.
"Просто деталь прекрасная: у
начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два
миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все,
что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", –
написала Собчак.
Крупный пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя
вишня" произошел 25 марта. По последним данным МЧС и следователей, в огне погибли 64
человека. Сегодня, 28 марта в России объявлен национальный траур в связи с
трагедией в Кемерово.