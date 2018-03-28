Представители инициативной группы родственников погибших в Зимней вишне объяснили разницу в данных о числе жертв. По их словам, некоторые тела превратились в пепел.

Представители инициативной группы родственников погибших в"Зимней вишне" объяснили разницу в данных о числе жертв. По ихсловам, некоторые тела превратились в пепел.Противоречивая информация о числе погибших в пожаре вкемеровском торговом центре вызвала возмущение жителей города. Позже быласоздана инициативная группа, которая вместе с замгубернатора Кемеровскойобласти Сергеем Цивилевым вела подсчет жертв и пострадавших.Активисты с чиновником сравнили официальный и неофициальныйсписки. Обнаруженному расхождение нашлось страшное объяснение. "Сравнилиофициальный список и список, составленный на площади. Получилось 64 поофициальному плюс 14. Так как длительное время в здании ТЦ была очень высокаятемпература, многие тела превратились практически в пепел. Сейчас их собираютсяотправить на экспертизу в Москву", – заявила жительница Кемерово порталу VSE42.Ru.Тем временем выяснилось, кто стоял за ложными сообщениями о нескольких сотнях погибших. Как писали Dni.Ru,эту информацию распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. 25 марта он опубликовал на своем Youtube-канале аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.Вольнов выдавал себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста жертв, он заявляет, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов".Сотрудники были шокированы этой информацией. Они отметили, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек, передает РИА Новости. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших в пожаре в морг еще не поступали. При этом Вольнов приводит ложные причины, согласно которым число умерших могло увеличиться.По последним данным, погибшими в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" признаны 64 человека. Активисты заявляли, что еще около 80 человек в списках пропавших без вести. Возможными причинами пожара следователи называют неполадки в электросети или поджог. Прибывший в Кемерово накануне президент России Владимир Путин назвал главные факторы, из-за которых стала возможной такая трагедия:преступная халатность и разгильдяйство. Глава государства заверил жителей Кемерово, что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание – невзирая на статус.