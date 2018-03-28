Легковой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух девочек и их отца, не успевшего вернуть детей обратно на тротуар. Сестры получили повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.

Утром 28 марта автомобиль сбил мужчину и двух детей в Волхове. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения.Две девочки выбежали на проезжую часть в районе регулируемого перехода. Сопровождавший их отец заметил это, однако не успел вернуть их обратно на тротуар – всех троих сбила легковушка под управлением женщины водителя, проигнорировавшей запрещающий сигнал светофора.Как сообщают местные СМИ, в результате ДТП дети получили травмы и были доставлены в больницу.