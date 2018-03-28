Арестованный по делу о трагедии в Кемерово охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в отключении пожарной сигнализаций в ТЦ Зимняя вишня 25 марта. Он уверяет, что сразу сообщил о задымлении в здании начальству.

Арестованный по делу отрагедии в Кемерово охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в отключении пожарной сигнализаций в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. Он уверяет, что сразу сообщил о задымлении в здании начальству.Перед началом судебногозаседания по избранию ему меры пресечения фигурант дела ответил на некоторыевопросы СМИ. Антюшин заявил,что считает себя невиновным, добавив, что ему все же жалко погибших детей.Приэтом он заверил, что не спускал глаз с монитора. "В тот момент, когда началсяпожар, я, конечно, не отвлекался. Видел, как дым идет по четвертому этажу…", – цитирует охранника сайт "Комсомольская правда". По словам работника ТЦ, он мог отлучиться только в туалет или "покушать". Сергей Антюшин искренне уверен, что ему не за что просить прощения. "А зачто мне извиняться? Мы сделали все, что смогли", – заявил мужчина.Сотрудник ЧОП рассказал, какие действия принял, когда заметил пожар. "Произошла сработка в детском центре начетвертом этаже. И система начала беспорядочно срабатывать везде на четвертомэтаже… Обратил внимание на мониторы, что идет дым по коридору кинотеатра", -вспомнил Антюшин. По его словам, он сразу позвонил по экстренному номеру 112,сообщив, что в ТЦ пожар. "Я позвонил охраннику с первого этажа и сказал, чтонужно людей выводить", – добавил арестованный.Также в ходе первоначального допроса Сергей Антюшинпризнался, что растерялся в сложившейся ситуации. В свою очередь один из свидетелей, инструктор детской площадкиСергей Сочинский рассказал, что Антюшин не предпринимал никаких действий.Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта.Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертомэтаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.