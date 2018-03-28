Вязкость воды зависит от ее микроскопических структур – к такому выводу пришли японские ученые. Результаты исследования, как считают авторы,помогут, в частности, разработчикам очистительных фильтров.

Вязкость воды зависит от ее микроскопических структур – к такому выводу пришли японские ученые. Результаты исследования, как считают авторы,помогут, в частности, разработчикам очистительных фильтров.Ключевая характеристика воды – такое ее свойство, как тетраэдричная структура. Специалисты из Токийского университета во главе с Хадзиме Танаки проследили, как влияет степень тетраэдричности на отклонение от нормы физических свойств жидкостей и кристаллов.Как выяснили исследователи, максимальная плотность воды возникает при четырех градусах Цельсия. Эти же качества специалисты обнаружили и у других соединений, схожих по структуре с живительной влагой. При повышенном уровне тетраэдричности такое соединение все больше будет напоминать воду.Главным результатом своего исследования ученые считают открытие зависимости вязкости от микроскопических структур. По мнению специалистов, их работа найдет не только теоретическое, но и практическое применение. К примеру, она поможет разработчикам очистительных фильтров, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.Ранее Dni.Ru писали о том, что в Россию из-за границы могут поступать бутилированная вода и пищевые контейнеры с крайне вредным для здоровья бисфенолом. В Европе же такую продукцию изымают из производства.Российские эксперты уверяют, что всю упаковку, которую производят в нашей стране, проверяют на безопасность. Однако специалисты предупреждают: бутылки и коробки, которые предназначены для холодных напитков и продуктов, запрещено использовать для горячих. Нагреваясь, они тоже становятся вредными для здоровья.Проблема в том, что в Россию из-за границы может поступать и бутилированная вода, и те же пищевые контейнеры с опаснейшим веществом – бисфенолом. Он входит в состав пластмассы, которая применяется при изготовлении пластиковых бутылок и контейнеров для пищи. Врачи утверждают, что бисфенол является причиной расстройств репродуктивной системы и онкологии.На заметку: Посетив интернет-магазинвы сможете в любое удобное для вас время буквально в два клика купить недорого фирменные духи Paloma Picasso (Палома Пикассо). Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!