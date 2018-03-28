Отстояли свой двор. Жителям нескольких домов по улицам Труда и Лермонтова удалось через суд закончить многолетнюю борьбу с владимирским бизнесменом. Осенью минувшего года предприниматель подал иск в суд на жильцов, которые больше года не давали сотрудникам его бизнес-центра свободно проезжать к парковочным местам. Суд первой инстанции встал на сторону бизнесмена. Как жителям удалось переубедить Фемиду? Расскажет Никита Королёв.

28.03.2018Отстояли свой двор. Жителям нескольких домов по улицам Труда и Лермонтова удалось через суд закончить многолетнюю борьбу с владимирским бизнесменом. Осенью минувшего года предприниматель подал иск в суд на жильцов, которые больше года не давали сотрудникам его бизнес-центра свободно проезжать к парковочным местам. Суд первой инстанции встал на сторону бизнесмена. Как жителям удалось переубедить Фемиду? Расскажет Никита Королёв.