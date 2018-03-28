Более пятидесяти жизней спасли из горящего кемеровского ТЦ работники одного из отделов. Администратор и охранник выводили людей через запасной выход своего магазина – до тех пор, пока самим не стало плохо.

Более пятидесяти жизней спасли из горящего кемеровского ТЦработники одного из отделов. Администратор и охранник выводили людей череззапасной выход своего магазина – до тех пор, пока самим не стало плохо.Менее двух недель назад Махмуд Художаев и Фарзон Салиловустроились работать в один из магазинов торгового центра "Зимняя вишня".Новая работа обернулась для них кошмаром.25 марта мужчины услышали, как сработала сигнализация наскладе их магазина. Их удивило, что общая система оповещения при этом молчала.По их словам, всего неделю назад всех сотрудников дважды поднимали по учебнойтревоге.Выглянув из магазина, Махмуд и Фарзон увидели, что проходыначали заполняться дымом. Масштабов трагедии никто предположить не мог – ведьпожар начался на четвертом этаже, на второй пока дошел только дым. "Мыувидели, как люди бегают по второму этажу, паника. Тоже решили выйти изторговой точки. Когда увидели, что толпа собирается, открыли запасной выходчерез наш отдел", – рассказал Салилов.По словам друзей, среди тех, кто пытался выбраться, были детис родителями, инвалиды на колясках. И все молили спасти. Мужчины говорят, чтоэвакуировали людей до тех пор, пока самим не стало плохо. А потом прибежалиохранники, потребовали закрыть двери и срочно эвакуироваться.Здание все было в дыму, бежать за огнетушителем не имелосмысла. Махмуд и Фарзон все же думали о том, чтобы подняться наверх, но там ужевсе было затянуто дымом. Группа молодых людей в панике пыталась бежать наверхние этажи, однако мужчины их остановили. Потом поняли, что пора спасатьсясамим, пишет Life.ru.Пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.Как писали Dni.Ru, ужасную картину трагедии в "Зимней вишне" восстановили специалисты пожарной лаборатории МЧС. Эксперты уверены: все началось с "сухого" бассейна, который кто-то поджег. Огонь перекинулся на свисавшую с потолка сетку и стал быстро распространяться по ней наверх.Следом вспыхнула стенка для скалолазания. Пылающие куски дерматиновой обшивки разлетались во все стороны, разнося огонь. Загорелись натянутые под потолком веревки: перегорая, они падали и поджигали все новые участки стен и пола.