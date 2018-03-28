Сегодня в России живёт более 3,5 миллионов людей с онкологическими заболеваниями. При этом около 40% пациентов с онкологией узнают о своей болезни в самый последний момент, когда шансы выжить близятся к нулю.

Сегодня в России живёт более 3,5 миллионов людей с онкологическими заболеваниями. При этом около 40% пациентов с онкологией узнают о своей болезни в самый последний момент, когда шансы выжить близятся к нулю.Эксперты выделяют сразу три основные причины, из-за которых рак выявляют слишком поздно. И пропуск диспансеризации – далеко не самая главная. Прежде всего, врачи в поликлиниках "не заточены" на онкологическое видение, убежден хирург-онколог Константин Титов. Зачастую медики просто не заинтересованы в том, чтобы найти реальную причину болезни– они просто пытаются снять симптомы, передает .Более того, специалистов по всей стране просто не хватает. Стоит учитывать и то, что "универсального" онколога для всех случаев нет: есть онкогинекологи, онкомаммологи и другие представители узкого профиля, рассказывает президент ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова. Некоторые пациенты не могут попасть на прием к своему врачу по два месяца. Особые трудности возникают у людей пожилого возраста, так как они не могут записаться через Интернет, приходится занимать очереди с раннего утра.Еще один важный фактор– банальная лень самих пациентов. В самом деле, люди часто пренебрежительно относятся к своему здоровью и не ходят ко врачу. Наслушаются рассказов про "хамов в регистратуре" или невнимательных медиках, и всякое желание обращаться к специалистам у них сразу отпадёт. А кто-то попросту не находит времени, чтобы отстоять очередь: даже в столице они ещё много где остались.Проблема поздней диагностики злокачественных опухолей кроется в несвоевременной явке населения на диспансеризацию, несмотря на настойчивые рекомендации врачей. Раннее выявление рака значительно сократила бы смертность. Несмотря на наказы медиков, большинство россиян предпочитает не обследоваться, а жить по принципу "пока гром не грянет…, – считает врач Курского областного онкологического диспансера Эдуард Цнобиладзе.Стоит отметить, что рак является действительно очень скрытой болезнью, которая до последнего может никак не проявляться. Человек не чувствует никаких отклонений в работе своего организма, пока внутри разрастается опухоль. Через некоторое время больной резко начинает терять сознание от боли – в таких случаях спасти человека уже становится гораздо сложнее.И все же, какова вероятность выжить? Это сильно зависит от того, какой именно рак диагностирован, – рассказывает онколог медцентра "Медскан"Константин Борисов. "Рак молочной железы и рак яичников высокочувствительны к химиотерапии – многие пациенты живут годами после лечения. Хориокарцинома матки и герминогенные опухоли яичника и яичка очень высокочувствительны к этой процедуре – пациенты вылечиваются в большинстве случаев после одного курса. И даже пациенты с четвертой стадией рака в 90% случаев выздоравливают", – отметил медик."Самое главное – это профилактика, а к ней относится не только активный образ жизни, рациональное и правильное питание, но и ежегодное посещение участкового терапевта", – убежден онколог Константин Мусанов. Для женщин обязательны осмотр гинеколога, для мужчин – посещение уролога. Врачам необходимо быть внимательными не только к своей работе, но и к пациентам – слушать их и правильно собирать сведения об истории болезни", – резюмировал специалист.