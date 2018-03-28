Арт-терапия, программа реабилитации, помощь лучших специалистов: все это — работа Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Истории, когда помощь нужна срочно, волонтеры часто узнают от журналистов. И даже организовали специальный конкурс для тех, кто поднял самую острую проблему и так помог ее решить.

Арт-терапия, программа реабилитации, помощь лучших специалистов: все это — работа Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Истории, когда помощь нужна срочно, волонтеры часто узнают от журналистов. И даже организовали специальный конкурс для тех, кто поднял самую острую проблему и так помог ее решить.— Я вообще не понимала, как быть мамой. Не понимала, что такое мама. А сейчас — да, когда она меня первый раз назвала мамой, я уже поняла.Сегодня Алена рассказывает о счастье материнства, но восемь месяцев назад она испытывала только страх и отчаяние. Отец от ребенка отказался, у родных для девушки места не нашлось. Не бросать дочь в роддоме уговорили специалисты кризисного центра для женщин. И поселили в квартире для одиноких матерей."Учу дочку, мы гуляем, здесь проводятся разные занятия — шитье, вязание, готовить нас учат", — рассказывает подопечная Тульского кризисного центра поддержки женщин Алена Фролова.Здесь живут сразу несколько молодых мам. Юристы помогают получить комнату по соцнайму, психологи спасают от депрессии и нередко соединяют распавшиеся семьи. Программу "Никому не отдам" в Туле запустили на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря ей половина малышей, которые должны были уехать в детдом, остаются с мамами."Это дети, которых могла постичь страшная трагедия остаться без любви материю Но благодаря совместной работе, поддержке мам, которые высказали устное намерение об отказе о от новорожденных, эти дети улыбаются", — говорит директор Тульского кризисного центра поддержки женщин Эвелина Шубина.Улыбаются и воспитанники кировского специального училища: мальчишки из неблагополучных семей, хулиганы, беспризорники с интересом собирают машины и дом из конструктора. Ни нормального дома, ни игрушек в детстве у них не было, поэтому именно игровое обучение оказывается самым эффективным.— Рисуем, рисуем! Давай-давай!Наборы для арт-терапии, развивающие пазлы, яркие пособия в помощь логопеду — все это приобрели на грант Фонда. Для трудных подростков разработали специальные настольные игры: здесь терпит поражение тот, кто выбирает наркотики.— В состоянии депрессии человек не может найти себе места, может испытывать чувство вины.Гранты выделяют региональным проектам, которые могут помочь детям по всей стране. О лучших методиках узнают благодаря конкурсу для СМИ. Уже в девятый раз жюри объявляет отбор публикаций на злободневные темы."И чтобы все-таки были с душой, к людям и к ситуации. Не ужас-ужас-ужас ради ужаса, а для того, чтобы люди понимали, где искать выход и как справляться с трудностями жизненными", — говорит руководитель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева.Конкурс для журналистов — это три номинации, отражающие основные направления работы фонда: поддержка детей сирот, воспитание трудных подростков и реабилитация детей-инвалидов. Решить эти сложные проблемы невозможно без изменений в обществе и активного волонтерского движения. Именно в этом журналисты должны помочь социальным работникам.