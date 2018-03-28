Три с половиной тысячи воспитанников детских домов нашли своих родителей с помощью Поезда надежды - так называется масштабная программа социального проекта Детский вопрос, созданная при поддержке Радио России. Символический состав уже 13-й год колесит по всей стране от Калининграда до Владивостока.

Три с половиной тысячи воспитанников детских домов нашли своих родителей с помощью "Поезда надежды" — так называется масштабная программа социального проекта "Детский вопрос", созданная при поддержке "Радио России". Символический состав уже 13-й год колесит по всей стране от Калининграда до Владивостока.Аэропорт Шереметьево. Рейс из Хабаровска. Восемь часов перелета для Саши позади. Его ждет целая неделя в столице.- Мне просто сказали, что я в Москву лечу, и я даже слушать ничего не стал, сразу радость и улыбка!Несколько лет назад мать Саши лишили родительских прав за пристрастие к алкоголю. Подросток оказался в детском доме. Там его жизнь изменилась, но, как он говорит не в худшую, а в лучшую сторону.- Я начал спортом заниматься, лучше стал учиться, мне начали помогать по школе. Я научился за собой следить.Оценки старается подтянуть, цель на ближайшее будущее — закончить год без троек. Играет в футбол, болеет за питерский "Зенит" и с нетерпением ждет чемпионат мира по футболу.Недавно Саша начал заниматься еще и хоккеем. В Москве ему приготовили встречу с одним из самых именитых клубов страны — ЦСКА. Он сможет побольше узнать об истории легендарной команды, посетить тренировку профессионалов и даже побывать в святая святых — раздевалке 33-кратных чемпионов страны.Фотография с хоккеистами на память, и уже в армейской экипировке он идет в музей. Здесь задерживается возле стенда Всеволода Боброва — легендарный спортсмен, как и Саша, играл и в хоккей, и в футбол. Пусть мальчишка в состав "красной машины" и не стремится, но спорт воспитывает в нем настоящий мужской характер."Он очень ответственный, если ему что-то поручаешь, он доводит все до конца", — рассказывает Ирина Дмитриенко, педагог-организатор детского дома №4 Хабаровска.Проект "Поезд надежды" привозит в столицу детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, уже третий раз. Год назад Соня из Хакассии также прилетела в Москву. Спустя два месяца переехала сюда насовсем, ее взяла под опеку семья москвичей. Такой же сценарий был и с первым участником "поезда", сейчас он поступил в училище на военного дирижера."Нам очень важно было, что в этом мальчишке еще не потух вот этот огонек надежды. Ведь в очень многих подростках эта безнадега уже поселилась", — объясняет Инна Зотова, руководитель социального проекта "Детский вопрос"."Поезд надежды" часть большого проекта "Детский вопрос", который создан при поддержке "Радио России". Уже много лет его создатели рассказывают о подростках из детских домов по всей России. Благодаря этому новые семьи обрели десятки ребят. Но еще сотни, как и Саша, ждут своих родителей.