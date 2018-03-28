Невменяемый водитель устроил массовое ДТП и попытался сбежать с места аварии, но был задержан расторопными очевидцами и подоспевшим сотрудником полиции. Освидетельствование показало, что виновник аварии был пьян.

Нетрезвый водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей в Находке, после чего попытался сбежать с места ДТП. Камера наблюдения и регистратор запечатлели подробности инцидента, произошедшего 28 марта в районе Находкинского проспекта.Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Platz, двигался по полосе встречного движения. Через несколько секунд он поочередно столкнулся с двумя автомобилями – Toyota Toyota Allion и Toyota Camry, один из которых едва не протаранил машину автора видео.Водитель автомобиля с регистратором заметил, что виновник ДТП выбрался из салона своего авто и пустился в бега. Мужчина устремился за ним.Ему удалось поддеть нарушителя капотом, после чего беглеца повалил на землю другой очевидец аварии, от избытка чувств пнувший оппонента.Через пару секунд на место подоспел полицейский, который и поставил точку в погоне.Единственным пострадавшим в аварии оказался пассажир Camry, которому потребовалась госпитализация."Как показало медицинское освидетельствование, водитель "Тойоты Плац" управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что у мужчины открыта только категория вождения "С", дающая право на управление грузовым транспортом, а также отсутствует страховой полис ОСАГО", — сообщают СМИ.