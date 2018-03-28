Поклонники украинского коллектива ВИА Гра на протяжении нескольких дней не могут смириться с очередной потерей. Фанаты завалили соцсети
Миши Романовой с просьбами остаться.
Поклонники украинского коллектива "ВИА Гра" на протяжении нескольких дней не могут смириться с очередной потерей. Фанаты завалили соцсети
Миши Романовой с просьбами остаться.
Множество комментариев собрал пост певицы, где она сообщила о своем уходе. В своем Instagram украинка написала: "Самое главное
призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На
некоторое время артист во мне уступил женщине...
Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души" (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).
Поклонники как-будто взбеленились: "не уходите", "мне очень жалко", "Рыдаю навзрыд", – комментировали фолловеры. Многие даже предположили беременность: "Наверно в положении она", "Уходит, потому что беременна".
Ранее в СМИ часто появлялась информация о том, что барышня
не может ужиться в коллективе, постоянно конфликтует и всем недовольно.
Однако представители группы опровергают эту информацию. Да и сама Романова напоследок
расплылась в благодарностях к коллегам и продюсеру Константину Меладзе. "Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и
поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика
и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень очень сильно скучать по
вам", – запостила Миша.
Добавим, что в группе девушек-красоток постоянно происходит
ротация. Поклонники не успевают запомнить имен участниц, а им уже ищут
замену. На этот раз вакантное место получит 24-летняя Ольга Меганская из
Санкт-Петербурга. Как долго она проработает в коллективе остается только
догадываться.
Группа "ВИА Гра" – образованна в 200 году в Киеве. За время существования коллектива ее состав менялся 18 раз. Проект считался одним из самых успешных русскоязычных в 2000-х годах. "ВИА Грой" было записано 5 студийных альбомов и выпущено более 30 радиосинглов и
видеоклипов.