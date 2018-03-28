При личном досмотре у 24-летнего неработающего москвича сотрудниками полиции обнаруженоколо 200 граммов гашиша...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району на улице Вересаева задержали подозреваемого в попытке сбыта около 200 граммов гашиша.В ходе патрулирования территории полицейские остановили прохожего для проверки документов. Молодой человек заметно нервничал, вел себя подозрительно. При личном досмотре у 24-летнего неработающего москвича сотрудниками полиции обнаружен пакет с неизвестным веществом коричневого цвета. Исследованием установлено, что изъятое является гашишем, общей массой около 200 граммов.Установлено, что изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории округа через тайники-закладки.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39