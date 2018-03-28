Жительница столицы за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет в своей квартире 19 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками полиции установлено, что жительница столицы фиктивно поставила на учет 19 иностранных граждан.В ходе проверки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан на территории Российской Федерации.Установлено, что 41-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение поставила на учет в своей квартире, расположенной в одном из домов на Златоустовской улице, 19 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73