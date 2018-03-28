Жительница столицы за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет в своей квартире 19 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...
Сотрудниками полиции установлено, что жительница столицы фиктивно поставила на учет 19 иностранных граждан.
В ходе проверки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Установлено, что 41-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение поставила на учет в своей квартире, расположенной в одном из домов на Златоустовской улице, 19 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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