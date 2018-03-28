Злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства, не намереваясь выполнять обещанное...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 19-летнего студента по подозрению в совершении мошеннических действий.В территориальный отдел полиции от студента одного из столичных вузов поступило заявление о мошенничестве. Молодой человек сообщил, что передал денежные средства знакомому учащемуся другого университета за помощь в получении удовлетворительной оценки за экзамен без его фактической сдачи. Однако через некоторое время выяснилось, что экзамен не сдан.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства, не намереваясь выполнять обещанное, и распорядился ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93