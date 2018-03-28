Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Удивительно, что Петр Порошенко снизошел до этого, ведь со дня пожара в Зимней вишне прошло три дня.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедиейв Кемерово. Удивительно, что Петр Порошенко снизошел до этого, ведь со дня пожарав "Зимней вишне" прошло три дня.На встрече с участниками акции "Дети объединяютУкраину" у Порошенко, похоже, что-то екнуло внутри – он внезапно обратилсяк родным и близким погибших в Кемерове детей. "Большое количество детей 25марта погибло в Кемерове, я хочу выразить самые искренние слова соболезнованияродным и близким", – сказал украинский лидер.Чуть позже у себя в Twitter он разместил странный пост, связавкемеровский пожар с событиями в Сирии и Донбассе. "Мир и Украина проходятнепростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренниеслова соболезнования родным и близким детей, которые погибли на Донбассе, вСирии и в Кемерово", – сказано на странице президента в соцсети.Ранее слова сочувствия семьям погибших детей выразил ипремьер Украины Владимир Гройсман. Кроме того, он поручил МВД и МЧС страныначать масштабную проверку школ, детсадов и других мест массового пребываниялюдей на предмет пожарной безопасности.Надо отметить, что мировые лидеры не спешат выражать Россиислова сочувствия после гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элитазанята другим делом: Запад придумывает новые санкции, бездоказательно обвиняяМоскву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.Накануне британский премьер Тереза Мэй, выждав двое суток послетрагедии в Кемерово, направила Владимиру Путину письмо с соболезнованиями."Уважаемый президент, я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования всвязи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городеКемерове", – говорится в письме.Пожар в Кемерово произошел на фоне беспрецедентныхнедружественных мер в отношении России, предпринятых более чем 20-тью странами.Власти США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других стран приняли решениео высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудникаГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На этот шаг они пошли вслед за Лондоном,который 14 марта выслал 23 наших дипломатических работников. Некоторые страны,в их числе Болгария, отозвали своих послов из России для консультаций.Крупный пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре"Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным МЧС и медиков, в огнепогибли 64 человека. Сегодня, 28 марта в России объявлен национальный траур всвязи с трагедией в Кемерово.