Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедией
в Кемерово. Удивительно, что Петр Порошенко снизошел до этого, ведь со дня пожара
в Зимней вишне прошло три дня.
Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедией
в Кемерово. Удивительно, что Петр Порошенко снизошел до этого, ведь со дня пожара
в "Зимней вишне" прошло три дня.
На встрече с участниками акции "Дети объединяют
Украину" у Порошенко, похоже, что-то екнуло внутри – он внезапно обратился
к родным и близким погибших в Кемерове детей. "Большое количество детей 25
марта погибло в Кемерове, я хочу выразить самые искренние слова соболезнования
родным и близким", – сказал украинский лидер.
Чуть позже у себя в Twitter он разместил странный пост, связав
кемеровский пожар с событиями в Сирии и Донбассе. "Мир и Украина проходят
непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние
слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли на Донбассе, в
Сирии и в Кемерово", – сказано на странице президента в соцсети.
Ранее слова сочувствия семьям погибших детей выразил и
премьер Украины Владимир Гройсман. Кроме того, он поручил МВД и МЧС страны
начать масштабную проверку школ, детсадов и других мест массового пребывания
людей на предмет пожарной безопасности.
Надо отметить, что мировые лидеры не спешат выражать России
слова сочувствия после гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита
занята другим делом: Запад придумывает новые санкции, бездоказательно обвиняя
Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.
Накануне британский премьер Тереза Мэй, выждав двое суток после
трагедии в Кемерово, направила Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.
"Уважаемый президент, я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в
связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе
Кемерове", – говорится в письме.
Пожар в Кемерово произошел на фоне беспрецедентных
недружественных мер в отношении России, предпринятых более чем 20-тью странами.
Власти США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других стран приняли решение
о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На этот шаг они пошли вслед за Лондоном,
который 14 марта выслал 23 наших дипломатических работников. Некоторые страны,
в их числе Болгария, отозвали своих послов из России для консультаций.
Крупный пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре
"Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным МЧС и медиков, в огне
погибли 64 человека. Сегодня, 28 марта в России объявлен национальный траур в
связи с трагедией в Кемерово.