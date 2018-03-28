Подлец пиарился на людском горе. Возможно, на Украине, где пранкер сегодня живет, это теперь в порядке вещей.

Подлец пиарился на людском горе. Возможно, на Украине, где пранкер сегодня живет, это теперь в порядке вещей.В эти тяжелые дни, когда вся страна рыдала и молилась о жертвах страшного пожара в Кемерово, нашлись такие, кто решил даже на беде нажиться и прославиться. Ради хайпа и новых подписчиков в ход шли любые средства – создавались фейковые страницы якобы пострадавших с целью сбора средства, пускались в народ записи переговоров о сотнях жертв. Но дальше всех, кажется, зашел Никита Кувиков с Украины, известный в сети как пранкер Евгений Вольнов.25 марта на своем YouТube-канале опубликовал он опубликовал аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов. Вольнов выдавал себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 жертв, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов". Сотрудники были шокированы. Они отметили, что, по их данным, число жертв не превышает 70. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела в морг еще не поступали. При этом Вольнов привел ложные причины, согласно которым количество погибших могло увеличиться.По данным следствия, пранкер своими поступками "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Теперь органы правосудия планирует добиваться заочного ареста Волнова и объявления его в розыск, поскольку уже заведено уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").