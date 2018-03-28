27 марта Алика Смехова отметила круглую дату. Популярной артистке исполнилось 50 лет, и на посвященную юбилею вечеринку она пригласила опальную Виталину Цымбалюк-Романовскую.

27 марта Алика Смехова отметила круглую дату. Популярной артистке исполнилось 50 лет, и на посвященную юбилею вечеринку она пригласила опальную Виталину Цымбалюк-Романовскую.На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала несколько фотографий и видео, посвященных Алике Смеховой. "Счастлива, что могу лично поздравить уникальную актрису, потрясающего человека и нереальную женщину Алика Смехова с Днем Рождения!!! Вечной молодости, Счастья и Вдохновения ❤️ Ты – Лучшая!!!👏👏👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Виталина.Пианистка выложила кадр с дня рождения приятельницы и даже короткое видео, на котором именинница запечатлена задувающей свечи на праздничном торте. Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. "Ооо . Виталина , Алика великолепная", "Алика большая умница, прекрасная актриса, великолепная певица и просто красавица!", "Алика – очень достойная женщина, многогранная личность с твердыми убеждениями и принципами, а главное, Вас понимает и ценит! Такая дружба многого стоит!", "Алика невозможно женственная и красивая женщина!!!!! Невероятно талантливая и при этом очень скромная!!!!", – рассыпались в комплиментах поклонники.Интересно, что сама Алика Смехова предпочла на своих страничках в социальных сетях не публиковать фотографии с дня рождения. Зато артистка не забыла выложить картинки, посвященные трагедии в Кемерово.Напомним, пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии. К слову, та же Виталина Цымбалюк-Романовская на своей страничке в Facebook не сделала ни одной публикации, посвященной смертоносному пожару в Кемерово.